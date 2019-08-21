موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز.. زوران يتحفظ على قيادة القلعة الحمراء.. وكهربا يتوعد مرتضى منصور

عادت أزمة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم فريق الزمالك، إلى صدارة المشهد بعد أن شهدت تطورات جديدة بإصدار بطاقة دولية مؤقتة للاعب من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، اليوم الأربعاء.

وما زال ملف المدرب الجديد عنوان الأحداث داخل النادي الأهلي، ويستعد بيراميدز لرحلة السفر إلى الكونغو برازفيل، استعدادًا لمواجهة فريق إيتوال في إياب الدور التمهيدي بالدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز، يوم الأربعاء:

زوران يتحفظ على تدريب الأهلي

تحفظ المدرب الكرواتي، زوران ماميتش، المدير الفني السابق للهلال السعودي على فكرة تدريب الأهلي المصري، بعد أن تم التواصل معه عبر أحد الوسطاء.

ورفض مسؤولو الأهلي استبعاد زوران من الترشيحات، ولكن فرص المدرب الكرواتي تبدو صعبة بعد أن تمسك بالبقاء في بلاده مع توليه منصب المدير الرياضي لنادي دينامو زغرب، بجانب ارتفاع راتبه السنوي الذي يبلغ 3 ملايين دولار سنويًا.

وحددت لجنة التخطيط برئاسة الدكتور طه إسماعيل 5 أسماء للمفاضلة بينها على رأسها المدرب البرازيلي باولو أتوري وأيضًا الألماني روجر شميت ومواطنه فيليكس ماجات، بجانب الهولندي هينك تين كات، والكرواتي زوران الذي كان المرشح الأول ودخل بدلًا منه الأوروجوياني خورخي فوساتي.

ومازالت المناقشات دائرة داخل النادي الأهلي حول ملف المدرب الجديد الذي يتصدر المشهد حاليًا، بينما أصبحت فرصة مشاركة الثنائي رمضان صبحي ومحمد هاني لاعبي الفريق ضئيلة أمام ”اطلع برة“ بطل جنوب السودان بعد غدٍ الجمعة، في إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا بعد أن حصل الثنائي على راحة من التدريبات.

واستقر المدير الفني المؤقت محمد يوسف، على منح الفرصة لبعض البدلاء وعلى رأسهم محمود وحيد الذي عقد معه اليوم جلسة مطولة في ظل غياب التونسي علي معلول لسفره لبلاده لظروف أسرية بجانب صلاح محسن، وأحمد الشيخ وأحمد فتحي.

وشهد المران عودة مروان محسن، مهاجم الفريق بعد نهاية إجازة زفافه، كما عاد رامي ربيعة مدافع الفريق لخوض المران الجماعي بشكل طبيعي.

كهربا يتوعد مرتضى ويتحدى الزمالك

توعد محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الزمالك، الذي رحل عن الفريق بشكل مفاجئ، وانتقل لفريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، إدارة القلعة البيضاء بقيادة مرتضى منصور، رئيس النادي بكشف كل حقائق الفترة الماضية، يوم الجمعة المقبل، بعد أول ظهور رسمي مع فريقه.

وأكد كهربا أنه تسلم بطاقته الدولية، اليوم، من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ كمؤشر على انتصاره في قضيته ضد الزمالك، ولكن إدارة القلعة البيضاء أكدت أن ما حدث طبيعي، وسيتم توقيع غرامة مالية ضد النادي البرتغالي مع إيقاف كهربا.

وخاض الزمالك تدريباته، مساء الأربعاء؛ استعدادًا لمواجهة ديكيداها الصومالي، يوم السبت المقبل، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، وشارك في المران محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الفريق بعد تعافيه من الإجهاد، كما عقد المدرب الجديد الصربي ميلوتين سيرجوفيتش ”ميتشو“ جلسات مع معاونيه لشرح خطة العمل القادمة.

بيراميدز يفقد نجميه أمام بطل الكونغو

أعلن فريق بيراميدز أسماء القائمة التي تسافر للكونغو برازفيل لخوض لقاء إيتوال في إياب تمهيدي بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بعدما فاز الفريق برباعية مقابل هدف في لقاء الذهاب بالقاهرة.

وخرج من القائمة أحمد علي، ومحمد فتحي، ومحمد فاروق للإصابة، والأوغندي عبده لومالا ومحمد عطوة لعدم القيد الأفريقي.

وضمت القائمة التي أعلنها المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر كلًا من: أحمد الشناوي، والمهدي سليمان، وأحمد دعدور، لحراسة المرمى، وعلي جبر، وأحمد أيمن منصور وعبد الله بكري ورجب بكار وعمر جابر وطارق طه ومحمد حمدي للدفاع، ومحمود حماده ونبيل دونجا وأحمد توفيق وعبد الله السعيد والبوركيني إريك تراوري، وإبراهيم حسن، وإسلام عيسى، وإبراهيم عادل للوسط، والغاني جون أنطوي ودودي الجباس للهجوم.

وأسند مجلس إدارة النادي رئاسة البعثة للمهندس ممدوح عيد، المدير التنفيذي، كما سافر المدير الإداري محمد عادل صديق إلى الكونغو لترتيب الإقامة وملاعب التدريب.

أزمة جديدة تحاصر اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة

تحاصر أزمة جديدة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة التي تم اعتمادها من جانب الاتحاد الدولي ”فيفا“ برئاسة عمرو الجنايني.

واستقرت بعض الأندية على الاعتراض لدى الاتحاد الدولي ”فيفا“ بخطابات رسمية على تشكيل هذه اللجنة بالأسماء الحالية، خاصة أن هناك تحفظات على بعض الشخصيات.

بديل النحاس حديث ”المقاولون“.. والمقاصة يجهز مرعي لمواجهة الزمالك

استقر نادي ”المقاولون العرب“ على الترحيب برحيل عماد النحاس، المدير الفني حال تلقيه مفاوضات لتولي منصب المدرب العام في الجهاز الفني الجديد للأهلي، وبدأت الترشيحات لدى إدارة ”المقاولون“ لتعيين بديل النحاس في أسرع وقت.

وبدأ مسؤولو مصر المقاصة تجهيز المهاجم عمرو مرعي المنضم من بيراميدز، استعدادًا لمواجهة الزمالك يوم 28 أغسطس الجاري في ربع نهائي الكأس.