برئاسة عمرو الجنايني.. ”فيفا“ يعتمد مجلس اتحاد الكرة المصري الجديد

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، عبر موقعه الرسمي، عن تشكيل اللجنة المؤقتة التي ستقود اتحاد الكرة المصري، لحين إجراء انتخابات لاختيار مجلس جديد، بعد استقالة مجلس هاني أبوريدة نتيجة خروج منتخب مصر من بطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت في شهر يونيو الماضي بالقاهرة.

واعتمد الاتحاد الدولي اللجنة التي تدير اتحاد الكرة المصري مؤقتًا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، والتي تتكون من عمرو الجنايني رئيسًا، وعضوية محمد فضل، وجمال محمد علي، وسحر عبدالحق، أحمد عبدالله، ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020.

Normalisation committee appointed for Egyptian FA: https://t.co/guX5GIdRPd — FIFA Media (@fifamedia) August 20, 2019

وأكد الاتحاد الدولي أن أعضاء اللجنة المؤقتة لا يحق لهم الترشح لأي منصب في الانتخابات المقبلة.

وستكون اللجنة مسؤولة عن إدارة الاتحاد المصري بشكل يومي، ومراجعة النظام الأساسي للاتحاد؛ لضمان توافقه مع النظام الأساسي للفيفا ومتطلباته، وضمان اعتمادها من قبل الجمعية العمومية للاتحاد المصري، ومراجعة النظام الأساسي للأندية الأعضاء، وضمان توافقه مع النظام الأساسي الجديد للاتحاد المصري والفيفا.

إضافة إلى ضمان اعتماد النظام الأساسي المذكور من قبل الأعضاء المعنيين، وستكون اللجنة مسؤولة أيضًا عن تنظيم وإجراء انتخابات لجميع أعضاء الاتحاد المصري بناء على النظام الأساسي الجديد.