موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز.. بديل لاسارتي حديث القلعة الحمراء.. وإنجاز ناشئي اليد يتصدر المشهد

شهد يوم الأحد، عدة أحداث مهمة على صعيد الرياضة المصرية على رأسها رحيل المدرب الأوروغواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني لفريق الأهلي بعد ساعات قليلة من خروج الفريق مبكرًا من بطولة كأس مصر.

ونجح منتخب مصر لناشئي كرة اليد في تحقيق الفوز بلقب كأس العالم تحت 19 عامًا في مقدونيا، كما وصل المدرب الصربي ميلوتين سيرجوفيتش ”ميتشو“ إلى مصر تمهيدًا لقيادة فريق الزمالك.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز يوم الأحد، فإلى السطور القادمة:

بديل لاسارتي حديث الأهلي

أعلن النادي الأهلي المصري إقالة مدربه الأوروغواياني، مارتن لاسارتي، من منصبه وتوجيه الشكر لمعاونيه مع تكليف محمد يوسف المدرب العام بقيادة الفريق مؤقتًا لحين حسم ملف المدير الفني الجديد.

وأكد بيان النادي الأهلي أن القرار جاء بعد جلسة للجنة التخطيط بالقلعة الحمراء برئاسة طه إسماعيل، بعد أن رأت استمرار المدرب للحفاظ على الاستقرار لنهاية الموسم، ولكن بعد الخروج من الكأس تم توجيه الشكر للمدرب.

وبدأت الاجتهادات حول ملف بديل لاسارتي، خاصة أن المدير الفني الأوروغواياني حصل على شرط جزائي كبير بعد الرحيل، وهو ما أرهق خزائن النادي الأهلي كما تم ترشيح عدة أسماء لقيادة الفريق مثل الأرجنتيني رامون دياز والسويسري كريستيان غروس والأوروغواياني خورخي فوساتي.

واستقر الأهلي على تقديم شكوى رسمية ضد الحكم الدولي جهاد جريشة بعد أدائه في مباراة بيراميدز، كما أعلن عبر بيان رسمي مناقشته ملف الأخطاء التحكيمية والمطالبة بتطبيق تقنية الفيديو.

واستقر الأهلي على معاقبة لاعبيه ماليًا بعد الخروج من كأس مصر، كما يخوض الفريق تدريباته غدًا الثلاثاء استعدادًا لمواجهة ”اطلع برة“ بطل جنوب السودان في إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا.

ميتشو يكذب الشائعات.. والزمالك يسعى لحل أزمة الملعب

وصل المدرب الصربي ميتشو إلى القاهرة من أجل قيادة فريق الزمالك، وعقد جلسة مع مرتضى منصور رئيس النادي.

وتواجد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في مقر اتحاد الكرة لحل أزمة ملعب الفريق في مباراة ديكاداها الصومالي في إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا.

واستقر طارق يحيى المدرب العام على عدم الاستمرار في الجهاز الفني الجديد بقيادة ميتشو.

بيراميدز يرفض المكافآت الخاصة ويجهز المصابين

رفض نادي بيراميدز صرف مكافآت خاصة للاعبي الفريق بعد الفوز على الأهلي، ووعدت إدارة النادي بمكافآت مجزية حال تحقيق الفوز بلقب كأس مصر.

وبدأ الجهاز الفني بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر، تجهيز الثنائي المصاب الغاني جون أنطوي والحارس أحمد الشناوي للحاق بمباراة النجمة الكونغولي يوم 25 أغسطس الجاري في إياب الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

إنجاز اليد يتصدر المشهد

تصدر إنجاز منتخب الناشئين لكرة اليد المشهد، بعدما حقق لقب كأس العالم تحت 19 عامًا لأول مرة في تاريخه.

وأصبح منتخب الناشئين أيضًا أول فريق غير أوروبي يحقق لقب كأس العالم للناشئين تحت 19 عامًا.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة للجيل الحالي، كما وعد أشرف صبحي وزير الرياضة بتكريم لائق للمنتخب ووعد أيضًا هشام نصر رئيس اتحاد اليد بصرف مكافآت مجزية للاعبي المنتخب بعد إنجازهم، وهنأ محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي المنتخب بحصد كأس العالم للناشئين.

شرط ترضية المحمدي.. وصفقات جديدة للإنتاج

وضع مسؤولو النادي الإسماعيلي شرطًا لترضية لاعبه الصاعد باهر المحمدي ماليًا وهو تمديد عقده.

ونجح الإنتاج الحربي في ضم 3 صفقات جديدة هي الحارس الصاعد محمد الغندور ومصطفى البدري ثنائي الأهلي وعلي فتحي ظهير أيسر الزمالك الأسبق.