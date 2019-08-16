تسريبات تشير إلى فوز ميسي بجائزة أفضل لاعب في أوروبا (شاهد)

انتشرت صورة مسربة عليها الاسم الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) تظهر فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد وهداف برشلونة التاريخي بجائزة أفضل لاعب في أوروبا موسم 2018-2019.

وتصدر ميسي قائمة مختصرة ضمت منافسه اللدود كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس وفيرجيل فان دايك مدافع ليفربول بطل أوروبا برصيد 252 نقطة، يليه فان دايك في المركز الثاني برصيد 224 نقطة، فيما حل رونالدو ثالثًا برصيد 181 نقطة.

وتصدر ميسي، الحائز على الجائزة مرتين، قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 36 هدفًا ودوري أبطال أوروبا برصيد 12 هدفًا الموسم الماضي، لكن فريقه برشلونة خسر في قبل نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول الذي عوض خسارته بثلاثية نظيفة في برشلونة بالذهاب بالفوز بأربعة أهداف نظيفة في الإياب، ليبلغ المباراة النهائية ويشق طريقه نحو اللقب.

وسيتم منح الجوائز خلال حفل قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال في موناكو يوم الخميس 29 أغسطس/آب الحالي، وفي حال صحة هذه التسريبات سيفوز ميسي بالجائزة للمرة الثالثة في تاريخه.