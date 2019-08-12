موجز أخبار الأهلي والزمالك.. الغموض يحيط بملف مدرب الأبيض الجديد.. والأحمر يهدد الثنائي المتمرد بالتجميد

شهد يوم الإثنين العديد من الأحداث المهمة على صعيد الكرة المصرية، خاصة أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز في ظل الاستعدادات للمواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز في كأس مصر.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز يوم الإثنين، فإلى السطور القادمة:

الغموض يحيط بملف مدرب الزمالك

أحاط الغموض بملف المدير الفني الجديد للزمالك بعد أن تداولت أنباء قوية عن اعتذار المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لفريق بيراميدز عن قيادة الفريق الأبيض خلال المرحلة القادمة.

ويعلن مرتضى منصور رئيس النادي، الثلاثاء، هوية المدير الفني الجديد، كما يعقد مؤتمرًا صحفيًا يوم الأربعاء المقبل.

وأعلن الزمالك عودة محمود علاء مدافع الفريق للتدريبات بجاهزية كاملة، كما عاد التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط بقوة للمباريات.

الأهلي يهدد الثنائي المتمرد بالتجميد

هدد النادي الأهلي الثنائي المتمرد مؤمن زكريا وأحمد حمدي لاعبي الفريق بالتجميد، بعد أن ترددت أنباء عن محاولات الثنائي للرحيل مجانًا بعد الاستبعاد من القائمة الأفريقية.

واستغنى الأهلي عن الثنائي إسلام محارب وعمرو بركات لاعبي الفريق لصالح الجونة نهائيًا، ويتبقى 4 مقاعد في القائمة المحلية مع وجود 10 لاعبين هم سعد سمير وناصر ماهر وكريم نيدفيد ومحمد محمود وباسم علي وحسين السيد ومحمد شريف وأحمد حمودي ومؤمن زكريا وأحمد حمدي.

بيراميدز يرحب باستقدام الحكام المصريين

رحب فريق بيراميدز باستقدام حكام مصريين للموسم الجديد بداية من لقاء الأهلي يوم السبت المقبل، في دور الستة عشر ببطولة كأس مصر.

وبدأ بيراميدز تجهيز محمد فاروق جناح أيمن الفريق بعد تعرضه لإصابة أبعدته عن مباراة النجمة الكونغولي في ذهاب الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، والتي انتهت بالفوز بنتيجة 4-1.

الإسماعيلي يطيح بزايد.. والمصري يرفض كارلوس

قرر النادي الإسماعيلي الاستغناء عن التنزاني يحيى زايد صانع ألعاب الفريق الذي انضم في شهر يناير الماضي.

واستقر المصري على التراجع عن صفقة أحمد خالد كارلوس لاعب الأهلي السابق بسبب تواضع مستواه.

الجونة يواصل الصفقات الأهلاوية

واصل فريق الجونة الصفقات القادمة من الأهلي بعد أن تعاقد الفريق مع الثنائي عمرو بركات وإسلام محارب بشكل نهائي.

وكان الجونة قد ضم أحمد ريان وأكرم توفيق ومحمود الجزار على سبيل الإعارة، بجانب محمد نجيب والحارس عمر رضوان نهائيًا.