النادي الأهلي ينهي اتفاقه مع بيراميدز لضم محمد مجدي قفشة والإعلان الرسمي خلال ساعات

أنهى النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع اللاعب محمد مجدي ”قفشة“ صانع ألعاب فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتوصل الأهلي لاتفاق مع بيراميدز للتعاقد مع قفشة مقابل الحصول على 20 مليون جنيه مصري، دون دخول أي لاعب في الصفقة بعد مفاوضات استمرت ما يقرب من أسبوعين.

وكان بيراميدز قد طلب 30 مليون جنيه نظير بيع اللاعب أو 25 مليونًا وإعارة أحمد حمدي؛ إلا أن مفاوضات الأهلي وإصرار اللاعب على الانتقال للأهلي أنهى الصفقة لصالح القلعة الحمراء مقابل 20 مليون جنيه فقط.

ووقع اللاعب للقلعة الحمراء عقدًا بأربع سنوات تبدأ من الموسم المقبل، وتمتد حتى موسم 2022\2023.

ومن المنتظر الإعلان الرسمي من جانب الطرفين عن الصفقة خلال الساعات القادمة.