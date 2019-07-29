النادي الأهلي المصري يرفض ضم محمد إبراهيم لاعب الزمالك.. ويكشف حقيقة عروض محمد الشناوي

حدد النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، موقفه من التعاقد مع محمد إبراهيم، لاعب وسط الزمالك، خلال الفترة المقبلة، بعد قرار ناديه بعرضه للبيع عقب خسارة الدوري ومباراة القمة، أمس الأحد.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ“إرم نيوز“: ”الأهلي لا يفكر من قريب أو بعيد في التعاقد مع محمد إبراهيم، خاصة أن مستوى اللاعب الفني متراجع جدًّا منذ عدة مواسم ولن يقدم أي إضافة فنية للفريق“.

وأَضاف المصدر: ”المقربون من اللاعب هم من ينشرون مثل هذه الأخبار، من أجل إجبار إدارة الزمالك على التراجع عن قرار عرضه للبيع، ونرفض الزج باسم النادي في مثل هذه الأمور“.

وتابع: ”الأهلي يمتلك صالح جمعة وناصر ماهر ووليد سليمان وسيعود محمد محمود، وهم أفضل فنيًّا وبدنيًّا من محمد إبراهيم، صاحب الأداء المتذبذب“.

يذكر أن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، كان أعلن عن عرض اللاعب للبيع، بعد خسارة الفريق الأبيض لبطولة الدوري ولقاء القمة أمام الأهلي.

ومن جانب آخر، أبلغ مسؤولو الأهلي محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، بعدم وصول أي عروض رسمية من أوروبا خلال الفترة الحالية، وأن كل ما يتردد في وسائل الإعلام عن عروض من آرسنال أو غيره من الأندية الأوروبية غير صحيح.

وأكد الجهاز الفني للشناوي أن النادي سيرفض أي عرض سيصل له خلال الفترة المقبلة، لأن الجهاز الفني متسمك به بسبب النقص في مركز حراسة المرمي، وعدم وجود البديل المناسب له.

كما قال الحارس في تصريحات تلفزيونية: ”علمت بالعروض من الصحف، وتركيزي منصب مع الأهلي خلال الفترة الحالية وسأكشف عن حقيقة هذه العروض خلال الأيام القليلة المقبلة“.

كما تلقى الأهلي عرضًا من نادي المقاولون للتعاقد مع الأنغولي، جيرالدو كوستا على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية، وتم إحالة الأمر للجهاز الفني لاتخاذ القرار النهائي.

وتصدر النادي الأهلي ترتيب الدوري المصري بعد ختام مباريات الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2017 – 2018.

يحتل الأهلي قمة الدوري برصيد 80 نقطة، بينما جاء الزمالك في المركز الثاني برصيد 72 نقطة وبيراميدز ثالثاً برصيد 70 نقطة والمصري رابعاً برصيد 52 نقطة.