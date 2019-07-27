موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز.. أزمة تسليم درع الدوري تتصاعد.. وراتب مراد باتنا يمنع انضمامه للأبيض

تتجه الأنظار خلال الساعات المقبلة، إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، لمتابعة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في ختام الدوري المصري.

وواصل الفريقان الاستعدادات المكثفة من أجل تحقيق الفوز في المباراة، بينما اشتعل الصراع بين الناديين بخصوص تسليم درع الدوري في المرحلة المقبلة.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز، يوم السبت:

تصاعد أزمة تسليم درع الدوري

تصاعدت أزمة تسليم درع الدوري المصري بعد أن حسم الأهلي لقب الدوري، عقب تتويجه باللقب بشكل رسمي للمرة الـ41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1.

وتداول البعض صورة لدرع الدوري في برج العرب بالإسكندرية لتسليمه للفريق الأحمر، ولكن محمد مرجان مدير النادي الأهلي، أكد لـ“إرم نيوز“ أنه لا صحة لما تردد حول هذا الأمر، موضحاً أن مسألة تسليم درع الدوري أمر يتعلق باتحاد الكرة وليس النادي.

واختتم الأهلي استعداداته في الإسكندرية بزيارة وائل جمعة، مدير الكرة الأسبق، للمران، كما خاض الزمالك مرانه الأخير وسط حالة تركيز شديدة في المعسكر الأبيض من أجل تحقيق الفوز ومصالحة الجماهير.

صراع اللحظات الأخيرة في صفقة أفشة

يسابق مسؤولو الأهلي والزمالك الزمن؛ للتعاقد مع محمد مجدي أفشة صانع ألعاب بيراميدز.

ويسعى الزمالك لضم أفشة في الموسم المقبل، بعد أن طلب نادي بيراميدز ضم إبراهيم حسن جناح أيمن الفريق الأبيض في الانتقالات الصيفية المقبلة، كما يسعى الأهلي لضم اللاعب، ولكن إدارة بيراميدز تسعى لحسم الصفقة للزمالك لضم إبراهيم حسن.

بيراميدز يتحرك لإنقاذ الميركاتو

بدأ مسؤولو بيراميدز التحرك لإنقاذ الميركاتو بعد ضم صفقتين فقط وهما إسلام عيسى وأحمد علي.

ويسعى بيراميدز لضم الغاني جون أنطوي مهاجم المقاصة، بجانب الاقتراب من ضم الأوغندي عبده لومالا مهاجم فريق كالمار السويدي في الموسم الجديد.

كما يسعى بيراميدز أيضا لحسم صفقة إبراهيم حسن، جناح أيمن الزمالك، ولاعب الإسماعيلي عماد حمدي الذي دخل النادي في مفاوضات لضمه.

راتب باتنا العقبة الأخيرة أمام رحيله للزمالك

دخل الزمالك في مفاوضات لضم اللاعب المغربي مراد باتنا جناح أيمن فريق الوحدة الإماراتي السابق.

وطلب باتنا راتباً ضخماً يسعى الزمالك لتخفيضه، ولكن اللاعب يملك اتصالات من عدة أندية إماراتية لضمه في الموسم المقبل.

ردود فعل الإسماعيلي والاتحاد بعد قرعة البطولة العربية

أعرب صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي في تصريحات لـ“إرم نيوز“ عن قلقه من مواجهة أهلي بنغازي الليبي في الدور التمهيدي للبطولة العربية، مؤكداً أن المباراة ستكون قوية وصعبة، خاصة أن اللقاءات الشمال أفريقية تتسم دائماً بالندية.

وقال طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الاتحاد، لـ“إرم نيوز“، إن فريقه يسعى لتحقيق نتيجة جيدة وعبور عقبة العربي الكويتي في الدور التمهيدي واستكمال مشوار البطولة.