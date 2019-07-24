النادي الأهلي يُتوج بدرع الدوري المصري بالفوز على المقاولون العرب بثلاثية (فيديو)

توّج النادي الأهلي بدرع الدوري المصري، بعدما فاز على المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف في الجولة قبل الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

ورفع النادي الأهلي رصيده إلى 77 نقطة بفارق 5 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني، والذي رفع رصيده هو الآخر إلى 72 نقطة، ولكن لن يستطع اللحاق بالأهلي.

تقدم علي معلول للأهلي في الدقيقة 26 من الشوط الأول، بعدما استغل كرة مرتدة من دفاع المقاولون وحول الكرة في الشباك.

وأحرز حسين الشحات هدفين متتاليين للأهلي في الدقيقتين 63 و71.

ونجح سعيد الجزيري في إحراز هدف المقاولون الأول في الوقت بدل الضائع.