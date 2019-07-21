ردود فعل سلبية تجاه صورة جديدة لمحمد صلاح (شاهد)

تعرّض اللاعب المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، لهجوم شرس بعد نشره صورة شبه عارية على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي بعد أيام من خروج المنتخب المصري من بطولة كأس الأمم الأفريقية مبكرًا.

وظهر صلاح في الصورة، وهو يستحم داخل حمام ويرتدي سروالًا قصيرًا، فيما ارتسمت ضحكة عريضة على وجهه.

لكن ما إن نشر صلاح صورته حتى انهالت التعليقات الناقدة له، معتبرة أنه أحد أسباب خروج منتخب مصر مبكرًا من بطولة كأس الأمم الأفريقية، وأخرى ساخرة من إطلالته الجريئة.

وقال له أحد المعلقين رياض محرز أحرز الكأس بينما أنت تستحم، وأضاف آخر: راحت الأخلاق، ووصفه معلق بالمتخاذل والمستفز لعدم مراعاته مشاعر الجماهير الغاضبة منه بعد خروج المنتخب المبكر.

كما سخرت منه إحدى المعلقات قائلة: وأضح إنك شفت الكأس مع الجزائر فعرقت، وأضاف آخر: وين الأخلاق يا فخر العرب.

وودع المنتخب المصري، كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم من دور الـ 16 بعد خسارته أمام جنوب أفريقيا على أرضه ووسط جماهيره وهو ما تسبب في حالة غضب بين الجماهير.