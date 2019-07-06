أبو ريدة يستقيل من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم عقب إقالة أجيري

أعلن هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم كما دعا أعضاء مجلس الإدارة لتقديم استقالاتهم وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور الستة عشر لكأس الأمم الإفريقية التي نظمها البلاد بالخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف يوم السبت.

وجاء في بيان للاتحاد تلقى ”إرم نيوز“ نسخة منه إن قرار أبو ريدة ”يأتي كإلتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شيء تجاه المنتخب الوطني وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل“.

وعن مصير الجهاز الفني والإداري للفريق أكد أنه مقال بالكامل بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسؤولين عنها رغم تلبية كافة مطالبه.

كما أكد أبو ريدة أنه من واقع المسؤولية الوطنية فإنه مستمر في رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة حتى نهايتها ”لأن النجاح في التنظيم كان من البداية هدفا نسعى جميعا لتحقيقه من أجل سمعة بلادنا“.

وخسرت مصر بهدف نظيف أمام جنوب إفريقيا في رابع مباريات دور الستة عشر للبطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو/تموز الحالي.