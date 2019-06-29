أخبار منتخب مصر والأهلي والزمالك.. أزمة كهربا تتصدر المشهد.. وتعديلات منتظرة للفراعنة ضد أوغندا

يترقب جمهور منتخب مصر لقاء أوغندا في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليًا.

ويسعى منتخب مصر إلى تعزيز الصدارة بعد ضمان التأهل لدور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

ورغم أجواء البطولة الأفريقية المميزة إلا أن حرب الصفقات بين الأهلي والزمالك كانت قوية أيضًا، خاصة مع أنباء شكوى محمود عبد المنعم ”كهربا“، مهاجم الزمالك، ضد ناديه لتأكيد نهاية عقده بنهاية هذا الموسم.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار منتخبات: مصر، والأهلي، والزمالك، اليوم السبت.

تعديلات منتظرة تمام أوغندا

اختتم منتخب مصر استعداداته لمواجهة أوغندا، مساء الأحد، في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وعقد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، مؤتمرًا صحفيًا أكد خلاله أن المباراة ستكون مهمة أمام أوغندا، خاصة أن المنتخب المصري لديه هدف حصد الصدارة.

وأكد أجيري أن المنتخب لن يتأثر بإصابة محمود عبد الرحيم ”جنش“، حارس الزمالك أو أزمة عمرو وردة لاعب وسط باوك اليوناني بعد رفع الإيقاف عنه.

ومن المرجح أن يستبعد أجيري الثنائي محمد النني، ومحمود علاء، من التشكيلة الأساسية بسبب حصولهما على البطاقة الصفراء.

ويدرس أجيري إشراك المهاجم أحمد علي في بداية اللقاء بجانب احتمال الدفع بوليد سليمان أساسيًا.

منتخب مصر يتدارك أزمة إصابة جنش

تدارك منتخب مصر أزمة إصابة محمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك بقطع في وتر إكيليس.

وحرص لاعبو منتخب مصر على دعم الحارس المصاب وتمنوا له التوفيق، وكتب أكثر من لاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أزمة كهربا تتصدر المشهد

تصدرت أزمة محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الزمالك المشهد بعد أن ترددت أنباء عن نية اللاعب فسخ عقده والدخول في خلافات مع الإدارة لعدم تعديل عقده.

وأكدت مصادر داخل النادي الأهلي، أن هناك اتصالات مع كهربا لضمه، ولكن في حالة إنهاء ارتباطه بنادي الزمالك.

طلبات لاسارتي تصدم جمهور الأهلي

صدمت طلبات المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، الجمهور بعد أن أعلن طه إسماعيل، عضو لجنة التخطيط، أن لاسارتي طلب صفقتين فقط لتدعيم الفريق في الموسم المقبل.

وأبدت جماهير الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي استياءها من هذه المطالب التي لا تتناسب مع رغبة النادي في ترميم الفريق بصفقات مميزة.