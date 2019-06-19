فاطمة سامورا سكرتير عام ”فيفا“ قد تتولى إعادة هيكلة ”الكاف“ بعد فضيحة الفساد

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تعيين السكرتيرة العامة فاطمة سامورا ”المفوضة للشؤون الأفريقية “ في ضوء قضايا الفساد التي طالت أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي (كاف) مؤخرًا.

وتم استدعاء أحمد للتحقيق وسماع شهادته في وقت سابق من الشهر الحالي في باريس بشأن قضايا فساد مالية داخل الكاف الذي يتخذ من القاهرة مقرًا له.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) يوم الأربعاء أنه في حال اتفاق الفيفا والكاف على اقتراح تعيين السنغالية سامورا في هذا المنصب الذي سيطلع بدور تنسيقي بين الهيئتين والقيام بدور بارز في الاتحاد الأفريقي ستتولى ذلك لمدة ستة شهور على الأقل اعتبارًا من الأول من أغسطس/آب المقبل.

وتعرض أحمد لضغوط مؤخرًا عقب خضوعه للتحقيق باعتباره ”جزءًا من تحقيق في تهم فساد ورشى وتزوير“ قبل أن يتم إطلاق سراحه في اليوم ذاته بعدما نفى قيامه بأي مخالفات.

إعادة نهائي دوري الأبطال

ومن بين القضايا الأخرى التي تم إلقاء الضوء عليها مؤخرًا في الاتحاد الافريقي قرار إعادة إياب نهائي دوري الأبطال بين الترجي التونسي الوداد البيضاوي المغربي لعدم وجود تقنية حكم الفيديو (VAR) خلال المباراة التي أقيمت في استاد رادس بتونس العاصمة.

كما أنه هناك جدل دائر بشأن إعادة جدولة نهائيات كأس الأمم الأفريقية أعوام 2019 و 2021 و 2023 والدولة المضيفة لها.

وجاء في وثيقة مسربة أن سامورا سينحصر دورها في ”إجراء مراجعة جذرية لإدارة الاتحاد والإشراف على الإدارة التشغيلية للمنظمة والتوصية عند الحاجة إلى سلسلة من جهود الإصلاح. وستقدم سامورا تقاريرها وما تقوم بها من عمل إلى كل من رئيسي الكاف والفيفا مباشرة“.

وقال مصدر مطلع إن سامورا ستفوض بعض مهامها في الفيفا إلى بعض المعاونين في حال تولي مسؤولية التنسيق وإعادة هيكلة الكاف.

واجتمعت اللجنة التنفيذية للكاف يوم الأربعاء في مصر التي ستستضيف كأس الأمم الأفريقية بين 21 يونيو/حزيران الحالي و 19 يوليو/ تموز المقبل.

ولا يمكن أن يكون مثل هذا القرار ساريًا قبل اجتماع الجمعية العمومية للكاف في 18 يوليو/تموز المقبل وهو عشية نهائي كأس الأمم 2019 في القاهرة.