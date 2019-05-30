مرتضى منصور يهاجم جروس بعد تعادل نادي الزمالك مع الإنتاج.. ويطالب نجله بإخطاره بالرحيل

وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، انتقادات حادة للسويسري جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد مباراة الإنتاج الحربي في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفقد الزمالك نقطتين ثمينتين في صراع الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بتعادله 1-1 مع ضيفه الإنتاج الحربي في مباراة مؤجلة، بينما تعادل حرس الحدود بالنتيجة ذاتها مع بيراميدز اليوم الخميس.

واقتنص الإنتاج النقطة التي كان بحاجة لها ليرفع رصيده إلى 38 نقطة ويضمن البقاء في المسابقة ويتقدم للمركز 11، بينما رفع الزمالك رصيده إلى 67 نقطة من 30 مباراة في المركز الثالث.

ويتصدر الأهلي المسابقة برصيد 74 نقطة من 32 مباراة متفوقًا بفارق أربع نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثالث الذي أنهى مبارياته، بينما رفع حرس الحدود رصيده إلى 37 نقطة ليضمن البقاء في المسابقة بنسبة كبيرة.

وشدد رئيس النادي بعد اللقاء على أن جروس هو المسؤول عن خسارة الفريق لنقطتين بسوء إدارته للقاء الإنتاج، موضحًا أن المباراة كانت في المتناول وكان الزمالك قادرًا على الفوز.

وطلب مرتضى منصور من نجله أمير مرتضى، المشرف على الكرة، إخطار جروس بالرحيل في الفترة الحالية، بعد التعادل مع الإنتاج، مؤكدًا لنجله أن المدرب هو المسؤول عن التعادل.

ويغيب محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة فريقه المقبلة أمام حرس الحدود، المقرر لها يوم الإثنين المقبل في الدوري الممتاز للإيقاف.

وحصل اللاعب على الإنذار الثالث في مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان محمد إبراهيم شارك في لقاء الإنتاج الأخير بصورة أساسية، في ظل إيقاف طارق حامد لاعب الوسط للحصول على الإنذار الثالث.

إلى ذلك، شنت جماهير نادي الزمالك التي حضرت ملعب بتروسبورت لمتابعة لقاء الفريق الأبيض أمام الإنتاج الحربي في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، هجومًا على محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق بعد التعادل مع الفريق العسكري بهدف لكل فريق.

وطالبت الجماهير اللاعب بالرحيل عن النادي وحملته مسؤولية ضياع العديد من النقاط في مباريات الفريق الأبيض في مسابقة الدوري الممتاز.

ورد كهربا على الجماهير مؤكدا أنه سيرحل عن النادي بنهاية الموسم الحالي، كي ترتاج الجماهير منه في الفترة المقبلة، بعد الهجوم الذي يتعرض له من وقت لآخر.

وفي سياق متصل تمسك مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك برحيل السويسري كريستيان جروس عن تدريب الفريق بشكل رسمي بعد التعادل مع الإنتاج الحربي ببطولة الدوري.

وتحدث مرتضى منصور مع أعضاء الزمالك في المقصورة بعد اللقاء وأبلغهم أن جروس لن يستمر في مواجهة حرس الحدود المقبلة ببطولة الدوري.

وأشار إلى أن جروس آخر مباراة له كانت مع الإنتاج الحربي ونهاية عقده مع الفريق بشكل رسمي.

ومن ناحية أخرى قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على ضوء النتائج الأخيرة إقامة لقاء الزمالك المقبل المحدد له في العاشرة مساء الاثنين المقبل 3 يونيو أمام حرس الحدود باستاد حرس الحدود بدون جمهور.