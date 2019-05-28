النادي الأهلي يحدد موقفه من مباريات الدوري المصري والكأس خلال جلسة طارئة يوم السبت

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عقد جلسة طارئة، يوم السبت المقبل، لاتخاذ القرار النهائي بشأن استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز وذلك بعد بيان اتحاد الكرة، اليوم الثلاثاء.

وأصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري بيانًا رسميًا، اليوم، أكدت من خلاله إقامة جميع المباريات في موعدها دون تعديل.

وأعلن اتحاد الكرة عن مواعيد الجولة الأخيرة ومباراة الزمالك والإنتاج الحربي المؤجلة.

⭕ الأهلي يحدد موقفه من مباريات الدوري والكأس في جلسة طارئة.. السبت pic.twitter.com/fowQNjdfww — Al Ahly SC (@AlAhly) May 28, 2019

ووفقًا للموقع الرسمي للأهلي، فإن مجلس إدارة المارد الأحمر سيعقد الاجتماع استكمالًا لاجتماعه الطارئ الذي عُقد، يوم الجمعة الماضي، وذلك لدراسة موقف النادي من كافة جوانبه بشأن المواعيد التي يقترحها اتحاد الكرة بين الحين والآخر للمباريات المتبقية من مسابقتي الدوري والكأس.

ويستعرض المجلس الموقف كاملًا لاتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق النادي.

وأعلن اتحاد الكرة، أمس، عن تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون العرب والتي كان من المقرر إقامتها، اليوم الثلاثاء.

يذكر أن الأهلي طالب بإنهاء مسابقة الدوري المصري قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019.