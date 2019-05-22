النادي الأهلي يفقد نقطتين في سباق ترتيب الدوري المصري بالتعادل مع الإسماعيلي (فيديو)

فقد النادي الأهلي نقطتين ثمينتين في مشواره نحو بطولة الدوري المصري لكرة القدم، بعد تعادل مثير في الجولة الـ 33 من المسابقة، مع ضيفه الإسماعيلي بهدف لكل منهما.

وأحرز اللاعب المغربي، وليد أزارو، الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة 73 من المباراة، بينما سجل كريم بامبو هدف التعادل للإسماعيلي، في الدقيقة 84.

وبهذا التعادل، يحتل الأهلي المركز الأول برصيد 74 نقطة في الصدارة، فيما ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 42 نقطة وحافظ على ترتيبه في المركز السابع.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، تغلب بيراميدز على ضيفه النجوم بهدفين دون رد.

بهذه النتيجة يصعد بيراميدز، إلى المركز الثاني في جدول الترتيب بـ69 نقطة، فيما يتجمد النجوم المركز الأخير عند رصيد 25 نقطة، إذ هبط منذ جولاته إلى دوري الدرجة الأولى.