رسميًا.. مباراة الأهلي والزمالك بعد أمم أفريقيا.. وإعلان مواعيد الجولة الأخيرة للدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الأخيرة للدوري بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

وأعلنت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين إقامة لقاء الزمالك والإنتاج الحربي المؤجل يوم 30 مايو الجاري ثم مواجهة آخرى للزمالك ضد حرس الحدود أو الجونة يوم 3 يونيو المقبل بعد نهاية ارتباطات الفريق الأبيض ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويخوض الزمالك مباراة نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل، في إياب نهائي الكونفدرالية على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأعلنت اللجنة مواعيد مباريات الجولة الأخيرة للدوري مع تأجيل لقاء القمة، وتنطلق الجولة يوم 27 مايو الجاري من خلال 4 لقاءات بين الجونة ضد الإسماعيلي ونجوم المستقبل ضد إنبي ومصر للمقاصة ضد طلائع الجيش والداخلية ضد المصري.

وتقام يوم 30 مايو الجاري مباراة حرس الحدود ضد بيراميدز، ثم تقام 3 مواجهات بين بتروجيت ضد المقاولون، والإنتاج الحربي أمام وادي دجلة، والاتحاد السكندري ضد سموحة يوم 3 يونيو المقبل.