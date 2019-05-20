نهضة بركان ضد الزمالك.. مرتضى منصور يصرف مكافأة للاعبين رغم الخسارة.. ويهاجم جروس وجنش

قرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، صرف مكافأة للاعبي الفريق الأول، رغم الخسارة أمام نهضة بركان المغربي في لقاء ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية بهدف نظيف.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية: ”الخسارة في لقاء الذهاب بهدف نظيف أفضل من الخسارة بخماسية، قررت صرف مكافأة للاعبي الفريق فقط ولن يتم صرفها للجهاز الفني بقيادة جروس بسبب الأخطاء في إدارة اللقاء“.

وأضاف: ”كان لا بد من الدفع بالونش مع نهاية اللقاء على حساب أوباما لتوفير مزيد من التأمين الدفاعي، أنا زهقت وجبت آخري وهطق وهصبر حتى، الأحد المقبل، وجروس كان عليه التدخل بدلًا من اللعب في أنفه، الخطأ من محمود عبد العزيز في الهدف الذي سكن مرمانا غير مقصود على الإطلاق وهو لم يقصر طوال المباراة وقدم أداءً رجوليًّا“.

وتابع: ”الحارس عمر صلاح كان رجلًا وهذا درس قاس لجنش لأنه يؤدي باستهتار في بعض المباريات، أعطى انطباعًا أن الزمالك يهدر الوقت، بعدما سقط في لقاء النجم الساحلي لمدة 10 دقائق“.

وهاجم مرتضى، معلق لقاء النهضة والزمالك، قائلًا: ”علي محمد علي قال اسم رئيس نهضة بركان لكنه لم يذكر اسمي على الإطلاق تقريبًا، هو خايف من قطر ومش عاوزين يقولوا اسمي“.

وعن لقاء العودة، أشار مرتضى: ”سأدعو الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور اللقاء، الاستاد سيكون كامل العدد لسنا أقل من الأهلي، الزمالك يستطيع الفوز بثلاثية نظيفة، خالد بوطيب سيكون جاهزًا للقاء، وحازم إمام سيشارك في لقاء الإياب بدلًا من حمدي النقاز“.

إلى ذلك، تأكد غياب عمر السعيد، مهاجم فريق الزمالك عن مباراة إياب نهائي بطولة الكونفدرالية، للإيقاف.

وحصل اللاعب على الإنذار الثاني له في مباراة الذهاب أمام نهضة بركان بالمغرب ليتأكد غيابه عن المباراة المقبلة التي ستقام في الإسكندرية.

كما تأكد غياب التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق للإيقاف أيضًا للحصول على الإنذار الثاني.

وضمت قائمة المهددين بالإيقاف كلًّا من محمود علاء وحمدي النقاز وطارق حامد ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وعمر السعيد ومحمود عبد المنعم كهربا.

وخسر الزمالك أمام نهضة بركان المغربي، بهدف نظيف، في الوقت القاتل، بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة، ويحتاج الأبيض للفوز بهدفين نظيفين، للفوز باللقب.