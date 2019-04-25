هدف مباراة الأهلي والمصري.. 1-0 للفريق الأحمر (فيديو)

تقدم صالح جمعة لاعب النادي الأهلي المصري بهدف في شباك المصري البورسعيدي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز.

واستلم صالح بينية من زميله وليد أزارو وانفرد بمرمى المصري في الدقيقة 32، وأودع الكرة في الشباك.

ويدخل الأهلي المباراة منتشيًا بعدما خسر الزمالك بهدف دون رد أمام بيراميدز ليرفع الأخير رصيده إلى 63 نقطة من 29 مباراة، ويفض الشراكة مع الزمالك المتراجع للمركز الثاني برصيد 60 نقطة من 27 مباراة.

ويملك الأهلي 58 نقطة من 26 مباراة في المركز الثالث ويأمل في الفوز على المصري صاحب المركز الرابع غدًا ليتقدم للمركز الثاني.

ونقل الاتحاد المصري لكرة القدم المباراة من ملعب الجيش في السويس إلى استاد المكس في الإسكندرية بسبب الموافقات الأمنية.