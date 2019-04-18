حكم قضائي لصالح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يلغي قرار اللجنة الأولمبية بإيقافه عامين

قضت محكمة القضاء الإداري المصرية، ببطلان وإلغاء جميع قرارات اللجنة الأولمبية المصرية بشأن إيقاف رئيس نادي الزمالك لمدة عامين، ومنعه من حضور المباريات والتوقيع على المكاتبات.

كما قضت المحكمة ببطلات قرار نقل مباريات الفرق في الألعاب المختلفة خارج ملاعب النادي.

وكانت اللجنة الأولمبية قد قررت إيقاف رئيس نادي الزمالك لمدة عامين، ومنعه من حضور أي مباراة أو التوقيع على قرارات مجلس الإدارة.

وجاءت قرارات اللجنة؛ بسبب تجاوزات رئيس الزمالك في حق أعضاء اللجنة، ورفضه الحضور للتحقيق الذي عقدته لجنة التسوية والتحكيم التابعة للجنة الأولمبية.

بهذا الحكم يحق لرئيس نادي الزمالك حضور المباريات والتوقيع على المكاتبات، كما ستخوض الفرق المختلفة مبارياتها على ملاعب النادي وليس خارجه.

ومن جانبه قال مرتضى منصور، بحسب مصدر داخل نادي الزمالك تعليقًا على الحكم إن قرار محكمة القضاء الإداري، جاء تأكيدًا على أن هذه القرارات كانت تصفية حسابات شخصية من رئيس اللجنة الأوليمبية، انساق لها رؤساء الاتحادات، وإنها كانت قرارات تعسفية وانتقامية ضد نادي الزمالك ورئيسه.