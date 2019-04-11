أخبار برشلونة وريال مدريد وليفربول والدوريات الخمس الكبرى

سيطرت إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني على أحداث الخميس الكروية، بعد الضربة ”شبه المتعمدة“، التي تلقاها من مدافع نادي مانشستر يونايتد، كريس سمولينغ، في مباراة الفريقين، بذهاب دور الثمانية لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ولا يزال نادي ريال مدريد يسيطر على أخبار سوق الانتقالات الصيفية، خاصة مع التقارير شبه المؤكدة حول رحيل الويلزي غاريث بيل عن النادي الملكي بنهاية الموسم الجاري، وانضم إليه الألماني توني كروس، في الوقت الذي وجّه فيه الهدف الهجومي لناديي برشلونة وريال مدريد صدمة قوية لعملاقي الليغا.

دماء ميسي

غاب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن تدريبات برشلونة اليوم الخميس، بعد إصابته الروعة في الأنف مساء الأربعاء، على يد كريس سمولينغ لاعب مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

وسقط ميسي على الأرض بعد ”ضربة“ بذراع سمولينغ، وسقطت من أنفه الدماء، قبل أن يكمل اللقاء، الذي انتهى لصالح البلوغرانا بهدف نظيف.

وأشارت صحيفة ”آس“ الإسبانية إلى أن ميسي كان يعاني من صعوبات في التنفس بعد الإصابة، مما أثّر على مردوده خلال اللقاء.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن هناك اتجاه داخل برشلونة لإراحة ميسي في مباراة برشلونة وهويسكا يوم السبت المقبل، في المرحلة الـ32 من الدوري الإسباني، الليغا، وذلك كي يكون جاهزاً لموقعة الإياب أمام مانشستر يونايتد بملعب ”كامب نو“ يوم الثلاثاء.

مستقبل غاريث بيل

قالت صحيفة ”آس“ الإسبانية إن ريال مدريد يرغب في بيع غاريث بيل لإنعاش ميزانية الفريق، وتمويل التعاقد مع صفقات جديدة في الموسم المقبل.

وأضافت بقولها في تقرير نشرته اليوم الخميس: ”قررت إدارة ريال مدريد بداية التفاوض على بيع غاريث بيل مقابل 130 مليون يورو“.

ومضت تقول: ”تعلم إدارة ريال مدريد أن تلك القيمة ربما تكون كبيرة نسبياً، وربما تعرقل صفقة بيع بيل، ولكن في نفس الوقت فإن سوق الانتقالات يشهد أسعاراً ضخمة خلال الفترة الماضية“.

وتابعت بقولها: ”إدارة ريال مدريد واثقة تماماً أن العديد من الأندية الإنجليزية ستبذل قصارى جهدها للتعاقد مع غاريث بيل، وأن تلك الأندية ستفتح خزائنها لإعادة الويلزي الدولي مرة أخرى إلى البريمييرليغ، بعد رحلة استمرت 6 سنوات في ريال مدريد عقب انتقاله من توتنهام هوتسبير“.

وفي سياق متصل، قالت تقارير صحفية بريطانية إن ريال مدريد يدرس بيع لاعب وسطه الألماني توني كروس.

وأشارت ”سكاي سبورتس“ البريطانية إلى أن أندية مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الإنجليزيين ويوفنتوس وإنتر ميلان الإيطالي تترقب الموقف النهائي للألماني الدولي في الميرينغي، تمهيداً لضمه بنهاية الموسم الجاري، بينما لا يزال السعر النهائي الذي يريده الريال لبيع كروس غير معروف إلى الآن.

العنصرية تتواصل ضد محمد صلاح

تعرض النجم المصري الدولي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، لإهانة عنصرية جديدة في الملاعب الإنجليزية.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من جماهير نادي تشيلسي، وهم يغنون: ”محمد صلاح انتحاري“، وذلك خلال تواجدهم في ”حانة“ بالعاصمة التشيكية براغ، قبل مباراة البلوز وسلافيا براغ في مسابقة الدوري الأوروبي، اليوروبا ليغ.

وأصدر نادي ليفربول بياناً أدان فيه سلوكيات بعض الجماهير المنتمية لنادي تشيلسي، ووصف إهانة محمد صلاح بأنها ”تعصب مطلق“.

وأضاف ليفربول في بيانه، المنشور على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت: ”هذا الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يحمل هتافات مسيئة ومرفوضة تماماً ضد لاعبنا محمد صلاح، إنه أمر خطير ومثير للقلق“.

ووجه ليفربول الشكر لنادي تشيلسي، الذي تحرك سريعاً ضد الفيديو المنسوب لبعض جماهيره، والذي يحمل إساءة مباشرة وتمييز ضد محمد صلاح.

وتابع ليفربول بقوله: ”لقد رصدنا خلال الموسم الجاري العديد من الهجمات العنصرية في ملاعب إنجلترا، وأوروبا، والعالم بأسره، وشاهدنا أيضاً الإساءات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هذه السلوكيات يجب التصدي لها، ويؤمن أن هذه المسئولية تقع على عاتق القائمين على لعبة كرة القدم، كي يتحركوا بشكل سريع وحاسم ضد هؤلاء الذين يقترفون جرائم الكراهية“.

وأردف بيان الريدز بقوله: ”نحن نعمل بصورة مباشرة مع نادي تشيلسي، الذي أدان الواقعة بشدة، وأعلن تحركه السريع لتحديد هوية المسئولين عن تلك الإساءات المرفوضة“.

صدمة يوفيتش

فجّرت تقارير صحفية ألمانية مفاجأة حول مستقبل اللاعب الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم نادي أنتراخت فرانكفورت، الذي ينافس في الدوري الألماني لكرة القدم، البوندزليغا.

ونقلت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، عن صحيفة Frankfurter Runschau الألمانية قولها إن يوفيتش قرر عدم الرحيل عن ناديه بنهاية الموسم الجاري، وقرر الاستمرار في ألمانيا موسماً آخر على الأقل.

وأضافت بقولها في تقرير نشرته الخميس: ”يوفيتش أصبح أباً منذ فترة قصيرة، ويريد الاستقرار في ألمانيا لمدة عام آخر على الأقل، يرغب يوفيتش في أن ينضج بشكل أكبر مع فريقه، قبل أن ينتقل في تجربة أخرى خارج ألمانيا“.

وأشارت إلى أن يوفيتش يريد البقاء رفقة فريقه خلال الموسم المقبل، حيث أصبح أنتراخت فرانكفورت مرشحاً بقوة للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل حالياً المركز الرابع في البوندزليغا، وهو ما يؤهله مباشرة إلى التشامبيونزليغ.

وتابعت قائلة: ”لا يرغب يوفيتش في المخاطرة بخطوة غير محسوبة خارج ألمانيا، لا يزال عمره 21 عاماً، ويريد اكتساب المزيد من الخبرة والنضج قبل أي قرار يتعلق بالانتقال إلى منافسات جديدة“.

نتائج اليوروبا ليغ

وضع آرسنال الإنجليزي قدماً في الدور قبل النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي، بفوزه على ضيفه نابولي الإيطالي بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب الإمارات في العاصمة البريطانية لندن.

وتألق الشاب خواو فليكس، نجم نادي بنفيكا البرتغالي، وقاد فريقه للفوز على ضيفه انتراخت فرانكفورت الألماني 4-2، بعد أن سجل ”خليفة رونالدو“ 3 أهداف، هاتريك.

وفي ديربي إسباني خالص، نجح فالنسيا في تحقيق فوز غالي خارج أرضه على فياريال 3-1، بملعب ”لاسيراميكا“.

وأخيراً، انتصر تشيلسي الإنجليزي على مضيفه سلافيا براغ بهدف نظيف للإسباني ماركوس ألونسو في الدقيقة 86.