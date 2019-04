ماليك إيفونا يوجه رسالة دعم للنادي الأهلي قبل مباراة الإياب ضد صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

حرص الغابوني ماليك إيفونا، مهاجم النادي الأهلي المصري السابق، على توجيه رسالة دعم إلى لاعبي الفريق الأحمر، قبل المباراة المرتقبة أمام صن داونز الجنوب أفريقي في إياب دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يلاقي صن داونز، في تمام السادسة من مساء السبت المقبل، في إياب دور ربع نهائي المسابقة القارية.

ونشر إيفونا عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، رسالة قال فيها: ”يجب أن تكونوا على استعداد جيد لمباراة العودة أمام صن داونز“.

وأضاف: ”لا شيء مستحيل دائمًا مع الأهلي“.

you must be well prepared mentally for this game back home nothing is impossible always @AlAhly ????????????????????????????????????

