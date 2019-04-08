ماليك إيفونا يوجه رسالة دعم للنادي الأهلي قبل مباراة الإياب ضد صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

حرص الغابوني ماليك إيفونا، مهاجم النادي الأهلي المصري السابق، على توجيه رسالة دعم إلى لاعبي الفريق الأحمر، قبل المباراة المرتقبة أمام صن داونز الجنوب أفريقي في إياب دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يلاقي صن داونز، في تمام السادسة من مساء السبت المقبل، في إياب دور ربع نهائي المسابقة القارية.

ونشر إيفونا عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، رسالة قال فيها: ”يجب أن تكونوا على استعداد جيد لمباراة العودة أمام صن داونز“.

وأضاف: ”لا شيء مستحيل دائمًا مع الأهلي“.

you must be well prepared mentally for this game back home nothing is impossible always @AlAhly ???????????????????????????????????? — Malick Evouna7???????? (@EvounaMalick) April 8, 2019

يذكر أن الأهلي تلقى الخسارة في مباراة الذهاب بخمسة أهداف دون رد، ويحتاج للفوز بنتيجة أكبر من 5-0، ليستطيع التأهل إلى نصف نهائي البطولة الأفريقية.

الفائز من الأهلي وصن داونز يلاقي المتأهل من فريقي هوريا الغيني والوداد المغربي في دور قبل النهائي.

وكان ماليك إيفونا قد انتقل لصفوف النادي الأهلي في صيف العام 2016 قبل أن ينتقل في الموسم التالي لفريق تيانجين الصيني، حيث ارتدى قميص المارد الأحمر في 31 مباراة أحرز خلالها 13 هدفًا وصنع 5.