قائمة منتخب مصر لمباراتي النيجر ونيجيريا تشهد مفاجآت عديدة

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، بقيادة خافيير أغيري المدير الفني، أسماء 25 لاعبًا لخوض معسكر الفريق الذي سينطلق يوم 18 مارس المقبل، ببرج العرب؛ استعدادًا لمباراتي النيجر في الجولة الأخيرة لتصفيات الأمم الأفريقية، ومباراة نيجيريا الودية الدولية المحدد لها يوم 26 مارس.

وبحسب اتحاد الكرة المصري فالأسماء كالآتي:

1. عمرو السولية ( الأهلي ).

2. محمد أبو جبل ( سموحة ).

3. محمد النني ( أرسنال الإنجليزي ).

4. عمر جابر ( بيراميدز ).

5. أحمد الشناوي ( بيراميدز ).

6. طارق حامد ( الزمالك ).

7. أحمد حسن ”كوكا“ ( أولمبياكوس اليوناني ).

8. علي أحمد ”غزال“ ( فيرنس البرتغالي ).

9. محمود حسن ”تريزيجيه“ ( قاسم باشا التركي ).

10. علي جبر ( بيراميدز ).

11. كريم حافظ ( قاسم باشا التركي ).

12. عمرو وردة ( أتروميتوس اليوناني ).

13. محمد هاني ( الأهلي ).

14. باهر المحمدي ( الإسماعيلي ).

15. صلاح محسن ( الأهلي ).

16. محمود عبدالرحيم ”جنش“ ( الزمالك ).

17. أحمد أيمن منصور ( بيراميدز ).

18. إسلام جابر ( الداخلية ).

19. محمود علاء ( الزمالك ).

20. عامر عامر ( الإنتاج الحربي ).

21. نبيل عماد ”دونجا“ ( بيراميدز ).

22. عمار حمدي ( الاتحاد السكندري ).

23. مصطفى محمد ( طلائع الجيش ).

24. عبدالرحمن مجدي ( الإسماعيلي ).

25. أحمد أبو الفتوح ( سموحة ).

واعتبر متابعون انضمام عناصر مثل عمار حمدي ومصطفى محمد وإسلام جابر وأحمد أبوالفتوح، بمثابة المفاجأة، كما شهدت القائمة انضمام عناصر طالما طالب الجمهور المصري بوجودها، مثل محمود علاء ونبيل دونجا.

وتم استبعاد محمد صلاح نجم نادي ليفربول بالاتفاق مع اللاعب لإراحته.