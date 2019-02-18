مرتضى منصور: لن أتصالح مع محمود الخطيب.. وانتظروا الفضيحة الكبرى (فيديو)

هاجم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، محمود الخطيب، نظيره في الأهلي، مشددًا على أن ناديه يتعرَّض لمؤامرة من عدد كبير من المسؤولين على رأسهم هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ومصطفى فهمي المسؤول السابق بالاتحاد الأفريقي، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد: ”لدي خطابات متبادلة بين هشام حطب، وحسن مصطفى، ومحمود الخطيب، ومصطفى فهمي، سكرتير الاتحاد الأفريقي السابق، بهدف التخلص من مرتضى منصور“، مضيفًا ”انتظروا الفضيحة الكبرى“.

وأضاف: ”إيقافي من قبل الاتحاد الأفريقي بلطجة، ودون أسباب، أنا مصري وأحب بلدي“.

وعن إيقافه لمدة 3 أشهر من قبل لجنة القيم بالاتحاد المصري لكرة القدم، أوضح: ”من يتولون رئاسة اللجنة ليسوا مستشارين، هم يعملون الآن في الاتحاد، إذًا هم مجرد موظفين، أين سيد عبدالحفيظ من قراراتكم؟“.

وتابع: ”أرسلت رسالة لهاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، وأقول له: معركتي معك ومع الاتحاد لن تنتهي“.

وأوضح منصور، أن محمد عبده رئيس لجنة القيم باتحاد الكرة، هو الصديق المقرّب لمحمود الخطيب، وأعلن دعمه في انتخابات النادي، وأنه هو من طلب من الخطيب التقدم بشكوى ضده أمام الجبلاية.

وحول المصالحة مع الأهلي، أكد منصور، أنه لن يصالح أيَّ شخص في ظل حديث البعض على أنه خائف وتراجع، قائلاً: ”لن يحدث والموضوع منتهٍ. مرتضى منصور لا يخشى أحدًا، وعندما استجبت للمبادرة كان من أجل مصر، لكن لن استجيب للمبادرات بمفردي“.

وتابع رئيس الزمالك، أنه تقدم بـ32 شكوى ضد رئيس الأهلي، بعد أن تقدم الأخير بشكوى ضده رغم دفاعه المستميت عن الأهلي في أحد البرامج التونسية، في الوقت الذي صمت فيه مسؤولو الأهلي.

وتحدث رئيس الزمالك، عن فوز فريقه على إنبي في الدوري الممتاز، أمس، قائلًا إن جلسته مع السويسري كريستيان جروس، مدرب الفريق، وباقي اللاعبين أتت بثمارها، والمباراة المقبلة ستشهد تحسنًا وانتصارًا آخر.