القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي اليوم في الدوري المصري

يصطدم نادي الزمالك نظيره إنبي، مساء اليوم الأحد، في المباراة التي ستجمع بينهما على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يسعى الزمالك لمواصلة انتصاراته المحلية للحفاظ على صدارة جدول ترتيب المسابقة، حيث يمتلك 48 نقطة حققهم من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 3 والهزيمة في مباراة وحيدة، فيما سجل لاعبوه 44 هدفًا واستقبل 15 هدفًا.. كما يسعى الزمالك لتخطى عقبة التراجع الأخير فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعدما تعادل بهدف لمثله مع نظيره نصر حسين داي الجزائري فى الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية ليتذيل المجموعة الرابعة برصيد نقطة وحيدة.

في المقابل، يحتل فريق إنبي المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة، حققهم من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 8 والهزيمة في 9 مباريات، سجل لاعبوه 24 هدفًا واستقبل 29 هدفًا.

تاريخيًا، التقى الزمالك مع إنبي في 28 مباراة بالدوري، حقق الأبيض الفوز في 14 مواجهة مقابل 4 انتصارات للفريق البترولي، فيما حسم التعادل نتيجة 10 مواجهات أخرى، وسجل أبناء ميت عقبة 45 هدفًا مقابل 15 هدفًا لإنبي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة الزمالك وإنبي في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناتي ”أون سبورت“ والنيل للرياضة.