نادي الزمالك يتضامن مع بيراميدز بشأن مؤجلات الأهلي في الدوري المصري

أعلن نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، التضامن مع نادي بيراميدز، في طلبه بإقامة مؤجلات الأهلي في بطولة الدوري العام، قبل استئناف مباريات الدور الثاني.

وقال مرتضى في تصريحات مصورة: “الزمالك يعلن أنه يتضامن مع بيراميدز، ولن يخوض النادي مبارياته في الدوري العام قبل أن يخوض الأهلي كل مؤجلاته، وهذا الأمر سيتم تنفيذه عقب لقاء الفريق أمام نجوم المستقبل”.

وأضَاف مرتضى: “هناك مجاملة واضحة للأهلي، لماذا يرفض اتحاد الكرة خوض الأهلي لقاء بيراميدز في الكأس ومؤجلاته في الدور الأول للدوري؟ ومش عارف ليه مباراتنا مع الأهلي هتكون يوم 30 مارس، هو في صفقات تانية الأهلي هيجيبها في مارس، الأهلي فلوسه حرام لأجل ذلك الصفقات الجديدة كلها تتعرض لإصابات، أنتم تتسببون في كره الجماهير للأهلي كما حدث مع الحزب الوطني قديمًا”.

ووجه مرتضى منصور رسالة لعامر حسين رئيس لجنة المسابقات قائلًا: “في كائن اسمه عامر حسين، مسمينه الحاج عامر انت يا ولد عاوز إيه من الزمالك انت ضارب دقن انت اتعميت مشفتش رمضان صبحي لما بيشتم الحكم الرابع يا أعمى البصر والبصيرة يا لجنة الحكام مين الغندور النونو ده أنتم مشفتوش ضربة الجزاء رمضان بيه صبحي لما ضرب الواد أنتم اتعميتوا أنا مش هسكت”.

يذكر أن نادي بيراميدز، المملوك لتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، أعلن اللجوء للاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، لشكوى اتحاد كرة القدم المصري، حال عدم التزامه بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين فرق الدوري في المسابقة المحلية.

وجاء في البيان: “أصدرت إدارة نادي بيراميدز بيانًا رسميًا أعلنت فيه اتباعها الطرق الشرعية لحفظ حقوق الفريق الأول لكرة القدم باللجوء إلى الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم لشكوى اتحاد الكرة في حالة عدم التزامه بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وإنهاء جميع مباريات الدور الأول لجميع لجميع الفرق في الدوري وكذلك الإعلان بشكل واضح عن جدول مباريات بطولة كأس مصر والذي لم يعلن عنه حتى الآن”.

وأوضح النادي أن قراره يأتي في إطار تطبيق مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية حيث إنه من غير المعقول أن يخوض بيراميدز مباريات في الدور الثاني للدوري وحتى الآن لم تخض أندية أخرى مباريات في الدور الأول للمسابقة.

النادي شدد على أنه لن يترك حقه بضرورة إصدار الاتحاد جدولًا محددًا معلوم الملامح أسوة بما يحدث في دوريات دول العالم إلا بعد وكذلك الإعلان بشكل واضح عن مباريات دور الستة عشر بكأس مصر.

واستكمل النادي في بيانه بالتأكيد علي أن ما يحدث في جدول المسابقة غير عادل وغير منصف لافتقاده العدالة بين جميع الفرق وفقًا لما تنادي به لوائح الفيفا بعدم تفصيل المناخ لفرق بعينها.