حسني عبدربه قائد النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق يعتزل كرة القدم (شاهد)

أعلن الإعلامي أحمد شوبير اعتزال حسني عبدربه قائد النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق لكرة القدم.

وكتب شوبير على حسابه بموقع التواصل “فيس بوك” :”حسني عبدربه يعلن اعتزاله كرة القدم”.

حسني عبدربه يعلن اعتزاله كرة القدم — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) ١٦ يناير ٢٠١٩

وجاء قرار عبدربه، أثناء استعداد الإسماعيلي لمواجهة الإفريقي التونسي مساء الجمعة على ستاد الإسماعيلية في إطار مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

بدأ حسني عبدربه مسيرته الكروية مع الفريق الأول لنادي الإسماعيلي عام 2002 ثم انتقل إلى ستراسبورغ الفرنسي عام 2005 وعاد للإسماعيلية مرة أخرى عام 2007.

وانتقل عبد ربه إلى أهلي دبي الإماراتي عام 2008 لمدة موسم ثم للإسماعيلي، ورحل إلى نادي الاتحاد السعودي عام 2012، ثم النصر السعودي الذي استمر معه حتى 2013، ثم عاد مرة أخرى إلى قلعة الدراويش حتى يناير 2019.

ولعب حسني عبدربه مع منتخب مصر أكثر من 100 مباراة دولية، وفاز مع منتخب مصر ببطولتي كأس الأمم الأفريقية 2008 و2010، وحصوله على لقب أفضل لاعب في بطولة 2008، بالإضافة إلى المشاركة في كأس العالم للقارات مع منتخب مصر عام 2009.

كما توج ببطولة الأمم الإفريقية للشباب عام 2003.