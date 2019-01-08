تقارير: “كاف” يُسند تنظيم كأس أمم أفريقيا 2019 إلى مصر

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سيُسند تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 لمصر خلال الاجتماع الذي سيُعقد اليوم الثلاثاء في داكار بالسنغال، وسيتبعه مؤتمر صحفي لإعلان منظم البطولة بشكل رسمي.

وسحب الكاف تنظيم أمم أفريقيا 2019 من الكاميرون لعدم الجاهزية.

وتقدمت مصر، وجنوب أفريقيا، بملفين لتنظيم البطولة التي ستُقام خلال الصيف المقبل.

وبحسب نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، عبر إذاعة “أون سبورت إف إم” فإن الكاف سيُسند البطولة لمصر اليوم.

ويتواجد هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، وعضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، في السنغال لمتابعة ملف مصر لاستضافة البطولة.

ورفضت المغرب تقديم ملف استضافة البطولة بعد سحبها من الكاميرون.

وستنظم الكاميرون أمم أفريقيا 2021 .