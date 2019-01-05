أحمد نبيل “مانجا” لاعب الاتحاد السكندري ينجو من الموت بعد حادث انفجار سيارته (صورة)

تعرض أحمد نبيل “مانجا”، لاعب وسط الاتحاد السكندري، لحادث سير عقب لقاء مباراة الزمالك، مساء اليوم السبت، في المواجهة التي جمعت الفريقين بالدوري المصري.

مانجا، وأثناء عودته من ملعب برج العرب، اصطدمت سيارته بسيارة أخرى اصطدامًا تسبب في انقلاب سيارته.. وخرج مانجا من سيارته سريعًا قبل أن تنفجر.

واتجه اللاعب مباشرة إلى إحدى المستشفيات رفقة بعض لاعبي الاتحاد السكندري.

ويعاني مانجا من بعض الكدمات في ذراعه، إلا أنه خرج سليمًا من سيارته المحروقة تمامًا.

ووفقًا لتقارير صحفية مصرية، فقد شاهد حلمي طولان المدير الفني للاتحاد، وبعض لاعبي الزمالك الحادثة على الطريق وأنقذوا اللاعب، قبل أن يتوجهوا به لأقرب مستشفى للاطمئنان عليه.

وكان الاتحاد قد تلقى الخسارة من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ19 من البطولة المحلية.

يذكر أن مانجا انتقل من سموحة إلى الاتحاد السكندري في الانتقالات الشتوية الحالية.