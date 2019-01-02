نادي الزمالك يعلن إعارة “دونجا” للإسماعيلي

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، موافقة مجلس إدارة النادي الأبيض على إعارة محمود عبدالعاطى “دونجا”، لاعب خط وسط الفريق، لصفوف الإسماعيلي، لنهاية الموسم المصري الحالي.

وكشف رئيس الزمالك أن إعارة دونجا إلى الإسماعيلي مقابل مليون و500 ألف جنيه، مع وضع شرط في عقده يمنع اللاعب من المشاركة في مباراة أمام الزمالك، محلية أو أفريقية أو عربية أو ودية.

وجاءت موافقة الزمالك على إعارة دونجا لصفوف الدراويش، بعد زيارة إبراهيم عثمان، عقب اجتماع جمع رئيسي الناديين.

ويحتاج النادي الإسماعيلي لدعم صفوفه قبل خوض دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، بخلاف صعوبة موقفه في الدوري المحلي.