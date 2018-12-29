حسين الشحات لاعب العين يتلقى عرضًا رسميًا من النادي الأهلي المصري

قامت إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي المصري بإرسال عرض رسمي لنادي العين الإماراتي؛ لضم اللاعب حسين الشحات خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وينتظر الأهلي الرد على العرض المشار إليه، بحسب ما نشره موقعه الرسمي.

وقال الأهلي في بيان: “إن ما تردد عن تفاصيل مالية بخصوص ضم اللاعب كلام مغلوط”.

وأعلن الأهلي المصري، أمس، عن استعارة رمضان صبحي جناح هيدرسفيلد تاون الإنجليزي لمدة 6 أشهر.

ويسعى الأهلي لدعم صفوفه لقوة المنافسة في الدوري المصري الذي يتصدره الزمالك، بخلاف المنافسة على دوري أبطال أفريقيا.

المقابل المالي

أعلن المدرب الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لفريق العين الإماراتي أن سعر حسين الشحات أعلى من قدرات الأهلي المصري رداً على السؤال حول رحيل اللاعب لعملاق أفريقيا.

وأكد زوران أن ما يتردد بخصوص رحيل الشحات للأهلي غير صحيح مدللاً على كلامه بأن سعر الشحات يفوق القدرات المالية للنادي الأهلي.

ويحتاج الأهلي إلى سداد مبلغ يتراوح بين 4 إلى 5 مليون دولار بخصوص التعاقد مع اللاعب وفقاً لتقديرات محمد طه المنسق الإعلامي والمتحدث باسم اللاعب.

تألق الشحات

تألق حسين الشحات بشكل لافت في بطولة كأس العالم للأندية وهو ما يعزز فرص بقاءه مع العين.

ويجيد الشحات في أكثر من مركز سواء الجناح الهجومي أو صانع اللعب أو حتى الظهير الأيمن وهو ما يجعله جوكر يحتاجه الفريق ، وسبق أن أعلن غانم الهاجري رئيس شركة العين أن اللاعب ليس مطروحاً للبيع ولا يوجد أي نية للتفريط في خدماته.

عروض الخليج

تلقى حسين الشحات عدة عروض خليجية بجانب مفاوضات من نادي بلجيكي بوصف محمد الشحات شقيق اللاعب.

وأكد شقيق اللاعب أن حسي لديه رغبة في البقاء بالعين وسعيد بالأجواء في الكرة الإماراتية ولم يطب الرحيل في الانتقالات الشتوية.