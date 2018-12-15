النادي الأهلي المصري يتعاقد مع غيرالدو دا كوستا مهاجم أول أغسطس الأنغولي (صورة)

أنهى النادي الأهلي المصري، التعاقد مع المهاجم غيرالدو دا كوستا، لاعب أول أغسطس الأنغولي لمدة 4 مواسم ونصف.

ونجح عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات بالنادي، في الحصول على توقيع اللاعب، حيث سافر إلى أنغولا لحسم الصفقة بتفويض من مجلس الإدارة.

وأنهى القيعي الاتفاق مع مسؤولي أول أغسطس، بعد تكليف جيلبرتو لاعب الأهلي السابق بالتوسط مع لاعب فريق بلاده، لمساعدته في إنهاء الصفقة.

وكلفت صفقة انتقال غيرالدو إلى الأهلي مبلغ مليون دولار.

ومن المقرر أن يعلن الأهلي رسميًا عن التعاقد مع غيرالدو خلال الساعات القليلة المقبلة.