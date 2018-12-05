أهداف مباراة الأهلي والجونة.. (2/1) للفريق الأحمر (فيديو)

تقدم محمد نادي، مهاجم فريق الجونة، بهدف في شباك النادي الأهلي المصري، خلال المباراة التي تقام بينهما من الجولة السابعة لمسابقة الدوري العام، والتي تم تأجيلها لانشغال الفريق الأحمر باللعب في دوري أبطال أفريقيا 2018.

واستلم نادي بينية سحرية من شيكاتارا في الدقيقة 13، وانفرد بمرمى شريف إكرامي وأودع الكرة في الشباك.

وتعادل أحمد الشيخ للنادي الأهلي في الدقيقة 68 من تسديدة قوية.

وأضاف وليد سليمان الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 79 من ضربة ركنية غيرت مسارها وارتطمت بمدافع الجونة.

ويحتل الأهلي قبل مواجهة الجونة المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة، بعد أن لعب 8 مباريات فاز في 4 وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف، وما زال لديه 7 مباريات مؤجلة بخلاف مباراة الليلة.

والتقى الأهلي والجونة من قبل 12 مرة، 7 فوز للأهلي، وفوز وحيد للجونة، و4 تعادلات.

آخر مواجهات الفريقين بالدوري كانت بالدور الثاني موسم 2015، انتهت بالتعادل 1 – 1، وأحرز للأهلي إسلام رشدي لاعب الجونة الحالي، وإسلام محارب، لاعب الأهلي الحالي للجونة.