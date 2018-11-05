أهداف مباراة الزمالك ضد حرس الحدود.. 2/1 للأبيض (فيديو)

أهداف مباراة الزمالك ضد حرس الحدود.. 2/1 للأبيض (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

سجل إيدو موسيس الهدف الأول لحرس الحدود، في المباراة التي تجمعه مع الزمالك، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري.

وجاء هدف موسيس في الدقيقة 20 من الشوط الأول.

وتعادل محمود علاء للزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة 80.

ويملك الزمالك 20 نقطة في صدارة الترتيب، مقابل 9 نقاط لحرس الحدود في المركز السابع عشر.

محتوى مدفوع
اترك تعليقاً