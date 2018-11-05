أهداف مباراة الزمالك ضد حرس الحدود.. 2/1 للأبيض (فيديو)

سجل إيدو موسيس الهدف الأول لحرس الحدود، في المباراة التي تجمعه مع الزمالك، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري.

وجاء هدف موسيس في الدقيقة 20 من الشوط الأول.

وتعادل محمود علاء للزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة 80.

ويملك الزمالك 20 نقطة في صدارة الترتيب، مقابل 9 نقاط لحرس الحدود في المركز السابع عشر.

هدف التقدم حرس الحدود ١ – #الزمالك ٠ ق٢٠ pic.twitter.com/tkjZrsHdCj — RT Ahmed Alashkar (@ALASHKAR_RT) ٥ نوفمبر ٢٠١٨

هدف محمود علاء في مرمى حرس الحدود – هدف التعادل. pic.twitter.com/Hmi7aa8ZDD — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) ٥ نوفمبر ٢٠١٨