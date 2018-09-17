تركي آل الشيخ يعلق على رفض النادي المصري مكافأته المالية (صورة)

أبدى تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية وأبرز مستثمري نادي بيراميدز، حزنه لرفض مجلس إدارة المصري البورسعيدي، المكافأة التي قدمها لهم، عقب لقاء الفريق أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في بطولة الكونفدرالية الإفريقية مساء أمس.

وقال آل الشيخ عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “من حق النادي المصري رفض المكافأة… التي كان سببها دعم الأندية العربية… وأتفهم وجهة نظرهم”.

وأضاف: “للأسف الضغط على بعض الفرق بحجج غريبة يضيع عليها فوائد كثيرة!”.

وكان طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري، قد صرح لموقع في الجول أن ناديه يرفض مكافأة تركي آل الشيخ التي تبلغ قيمتها نصف مليون جنيه، من أجل رفع الشبهات عن إدارة النادي أمام الجماهير ووسائل الإعلام.

يذكر أن المصري فاز أمس الأحد على اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف في ذهاب دور الثمانية ببطولة الكونفدرالية.

وكان حسام حسن المدير الفني للمصري قد أعلن عن رصد آل الشيخ مكافأة مالية قدرها نصف مليون جنيه للاعبين بعد الفوز على اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف في ذهاب دور الثمانية بالبطولة الإفريقية.

وقال طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري : “نعرب عن تقديرنا وشكرنا لتركي آل الشيخ على الروح المعنوية تجاه فريقنا”.

وأضاف: “إلا أننا نرفض تبرعه للنادي بقيمة نصف مليون جنيه عقب المباراة، بينما نرحب بأي تعاون استثماري في المجال الرياضي معه خاصة أنه يمثل نادي بيراميدز المنافس لنا في الدوري وليس من المنطق أن نقبل أموالًا منه”.

ومن جانب آخر شن مسؤولو المقاولون العرب هجومًا على اتحاد الكرة بسبب تعيين حكام أجانب لمباراة الفريق الأول أمام بيراميدز بناء على رغبة الأخير.

وقال محمد عادل مدير الكرة بالمقاولون في تصريحات إذاعية: “يوجد تحيز واضح من جانب اتحاد الكرة لبيراميدز، بعدما شن الأخير هجومًا على الجبلاية لوجود أخطاء تحكيمية في مباراتهم أمام الجونة في الدوري”.

وأضاف: “لا يليق باتحاد الكرة أن يصرح أحد أعضائه بأنه يسعى لإنجاح تجربة بيراميدز في مصر، بالتأكيد هذا النادي ساهم في أعلى نسبة استثمار رياضي في تاريخ مصر، ونسعى جميعًا لإنجاح التجربة ولكن لا يجوز التحيز له على حساب الآخرين”.

وتابع: “حاولنا التواصل مع عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام لإبداء اعتراضنا على تعيين حكام أجانب، ولكن لم نستطع التواصل معه بسبب إغلاق هاتفه”.

وقررت لجنة الحكام تعيين طاقم حكام تونسي لمباراة بيراميدز والمقاولون اليوم الإثنين في الجولة السابعة بالدوري الممتاز، بقيادة الصادق السالمي ويعاونه أنور هميلة ويامن الملوشي، وسليم بلخواص حكمًا رابعًا.