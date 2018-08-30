صن داونز يضم باكاماني ماهلامبي من النادي الأهلي المصري مقابل 900 ألف دولار

نجح نادي صن داونز الجنوب أفريقي، في الحصول على خدمات باكاماني ماهلامبي، لاعب وسط النادي الأهلي المصري، خلا فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا في جنوب أفريقيا، بعد موافقة مسؤولي القلعة الحمراء علي رحيل اللاعب.

حيث أعلن محمد فضل مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن انتقال الجنوب إفريقي باكاماني ماهلامبي، إلى صن داونز، بعد قرار لجنة الكرة برحيله من صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال فضل في تصريحات لإرم نيوز “باكاماني ماهلامبي انتقل إلى صن داونز الجنوب إفريقي على سبيل البيع النهائي مقابل 900 ألف دولار، وسيحصل النادي الأهلي على 600 ألف دولار، في حين يأخذ بيدفيست ويتس 300 ألف دولار لوجود بند يعطيهم أحقية الحصول على نسبة من إعادة بيع اللاعب”.

وأضاف فضل: “سنحصل على 20% حال رحيل اللاعب من صفوف صن دوانز وبيعه لأي نادٍ آخر، ويوجد بند في العقد، يمنع اللاعب من اللعب في مصر، وحال رجوعه إلى مصر والإخلال بالبند سيتم معاقبته بغرامة مالية تقدر بمليون دولار”.