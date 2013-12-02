سارة سلامة "حزينة" بسبب الزمالك

المصدر: القاهرة ـ (خاص) من ابراهيم السيد

قالت الفنانة الجميلة سارة سلامة: "أنا حزينة بسبب المجموعة التي وقع بها نادي الزمالك، في قرعة الدوري الممتاز المصري الجديد التي أجريت اليوم".

وكانت قرعة الدوري قد خدمت النادي الأهلي، وظلمت الزمالك بسبب حسابات أمنية أجبرت الاتحاد المصري لكرة القدم على توجيها، لإبعاد الفريق الأحمر عن المصري البورسعيدي".

وكتبت سارة في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك: "شوفتو مجموعة الزمالك في الدوري، أنا زعلانة".

يذكر أن الفنانة الجميلة المعروفة بحبها لنادي الزمالك، قد تألقت خلال ظهورها في مسلسل "الكبير أوي" في رمضان الماضي، حيث باتت فتاة أحلام كل الشباب المصري.