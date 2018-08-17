خافيير أجيري يؤكد إجراء تغييرات على تشكيلة منتخب مصر ويشبّه لاعبي الدوري المصري بالمكسيكيين

كشف خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن إجراء بعض التغييرات في تشكيل منتخب الفراعنة في لقاء النيجر، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

وقال أجيري في تصريحات تلفزيونية: “تشكيل منتخب مصر أمام النيجر، سيشهد بعض التغييرات، حيث سيتم الاعتماد على القوام الأساسي، مع تطعيمه ببعض العناصر الجديدة.

وأضاف: “حريص على متابعة جميع مباريات الدوري العام؛ من أجل التعرف على جميع اللاعبين عن قرب، خاصة أن الوقت يعتبر ضيقًا قبل أول مباراة رسمية أمام النيجر، يوم 8 سبتمبر المقبل”.

وتابع أجيري: “لاعبو الدوري المصري يشبهون اللاعبين في المكسيك، وهو ما سيسهل مهمتي، لكن ذلك يحتاج لبعض الوقت، لن يتشرب اللاعبون فكري التدريبي من أول معسكر، أكثر ما يدهشني هو غياب الجماهير عن مباريات الدوري المصري، الجماهير تعطي مذاقًا خاصًا، أرغب في حضور الجماهير أمام النيجر؛ لتحقيق الفوز في أول مباراة رسمية”.

ومن جانبه، قال هاني رمزي مساعد مدرب منتخب الفراعنة، إنه أعدّ ملفًا خاصًا بكل لاعب بالمنتخب، وقدّمه إلى أجيري، موضحًا أن دوره يتمثل في تعريف الخواجة بكل ما يخص اللاعبين”.

وأكد رمزي أن قائمة مباراة النيجر المقبلة في تصفيات أمم أفريقيا ستشهد بعض الوجوه الجديدة من الدوري المحلي في بعض المراكز، لافتًا إلى أن الجهاز الفني سيمنح الفرصة لبعض اللاعبين صغار السن في الفترة المقبلة؛ لمنحهم خبرة اللعب في المنتخب الأول.

يذكر أن أجيري وهاني رمزي حضرا مباراة الزمالك والمقاصة، في الأسبوع الثالث بالدوري.