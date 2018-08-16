لاعب النادي الأهلي المصري: كارتيرون يتعمد تحطيمي.. وسأرحل بشكل نهائي

دخل أحمد الشيخ لاعب وسط النادي الأهلي المصري، في أزمة جديدة مع باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، بسبب استبعاده من الحسابات الفنية للفريق، خلال البطولة العربية، رغم مشاركة عدد كبير من اللاعبين أصحاب الدكة.

وقال الشيخ في تصريحات لإرم نيوز: “مايحدث معي في الأهلي أمر غريب جدًا، ولا أجد له تفسيرًا، استبعاد مستمر من التشكيل الأساسي ومن قائمة المباريات، دون وجود مبرر واضح لذلك، هناك تعنت واضح ضدي”.

وأضاف: “أجتهد في التدريبات، وأنفذ تعليمات الجهاز الفني، وأجد نفسي خارج القائمة في المباريات المحلية والعربية، طلبت تفسيرًا لهذا الأمر، لكن لا أحد يجيب”.

وتابع: “الأمر الغريب حقًا، طالما باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لا يرغب في وجودي، لماذا قام بقيدي في القائمة المحلية، ببساطة اتركني أرحل، كانت لدي عدة عروض من الخليج وأندية مصرية، ورفضها الجهاز الفني ولجنة الكرة”.

وأردف الشيخ: “كنت أتوقع المشاركة في لقاء النجمة اللبناني، لكن وجدت نفسي خارج القائمة، في قرار غير مفهوم من الجهاز الفني، سأرحل عن صفوف الأهلي بشكل نهائي في يناير، ولن أقبل مبدأ الإعارة مرة أخرى، لقد أهدرت 3 سنوات من عمري في النادي دون أي فائدة”.

ومن جانب آخر تلقت إدارة الأهلي اتصالات من نظرائهم في الجيش الملكي المغربي لبحث طلبات المجلس الأحمر، للموافقة على إعارة عمرو جمال وعمرو بركات للفريق المغربي، خاصة أن باب القيد يُغلق في المغرب يوم 17 سبتمبر المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذى ينتظر عمرو جمال عرضًا آخر من أحد الدوريات الأوروبية، وذلك بعدما رفض عرضًا رسميًا من نادي قرطبة الإسباني، نظرًا لمشاركته في دوري الدرجة الثانية هناك، وهو الأمر الذي يرفضه الغزال الذي يصر على اللعب في دوريات الدرجة الأولى، أملاً في العودة من جديد لحسابات المنتخب.