رونالدينيو وروبي كين يدعمان نادي الأهرام قبل مباراة بيراميدز وطلائع الجيش

وصل النجم البرازيلي رونالدو دي أسيس موريرا “رونالدينيو” برفقة أسطورة كرة القدم الأيرلندية، روبي كين، نجم توتنام، وليفربول السابق، إلى القاهرة، لتحليل مباراة طلائع الجيش، وبيراميدز، ضمن منافسات الأسبوع الثالث للدوري المصري، عبر قناة “بيراميدز”.

ونشرت قناة “بيراميدز تي في” عبر حسابها الرسمي على تويتر، صورة للثنائي من مطار القاهرة قبل التوجه للقناة، وهما يحملان علم النادي، قائلة: “رونالدينهو أفضل من لمس كرة القدم في التاريخ، وروبي كين أسطورة توتنهام بيقولولك.. شجع بيراميدز”.

ويحل بيراميدز ضيفًا على الجيش في استاد جهاز الرياضة العسكري، في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، إلا أن المباراة سيسبقها أستوديو تحليلي متخم بالنجوم.

"رونالدينهو" أفضل من لمس كرة القدم في التاريخ وروبي كين أسطورة توتنهام بيقولولك .. شجع بيراميدز ⚪???????? pic.twitter.com/EH0HutIAtj — Pyramids TV (@pyramids_tv) August 14, 2018

وسيضم الأستوديو التحليلي الذي سيقوده مدحت شلبي، أيضًا أحمد حسام ميدو، أما في كابينة التعليق، فسيكون الوصف بصوت المعلق السعودي فهد العتيبي.

وكانت قناة بيراميدز قد استضافت عدة نجوم عالميين لتحليل مباريات الدوري المصري منذ انطلاقه، أبرزهم جون تيري القائد السابق لتشيلسي ومنتخب إنجلترا، إضافة إلى روبرتو كارلوس أسطورة ريال مدريد، ومنتخب البرازيل، والذي حلّل مباراة بيراميدز والإنتاج من الأستوديو، كما ظهر الإنجليزي الآخر جيرماين جينيس، ومواطنه ليس فيرديناند.

وحصد بيراميدز 4 نقاط في الدوري المصري حتى اللحظة من انتصار على إنبي، وتعادل مع الإنتاج الحربي، فيما حصد الطلائع نقطة واحدة من التعادل أمام نجوم المستقبل، والخسارة 0-3 أمام إنبي.