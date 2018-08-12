سما المصري تطلب تولي منصب مدير منتخب مصر (فيديو)

تواجدت الفنانة الاستعراضية سما المصري اليوم الأحد داخل مقر اتحاد الكرة، حيث نشرت صورتها داخله، لتعد متابعيها بمفاجأة حيث كتبت عبر حسابها على “إنستعرام”: “من داخل اتحاد الكرة المصري انتظروا المفاجآت وانتظروا الفيديو…..ادعولي”.

وتحدثت سما مع بعض المتواجدين داخل مقر اتحاد الكرة، بأنها جاءت اليوم للتقدم بطلب رسمي إلى اتحاد الكرة لرغبتها في تدريب منتخب مصر، أو مشاركة المدير الفني للمنتخب المكسيكي خافيير أجييري في تدريب المنتخب.

وجاء ذهاب سما المصري لمقر الاتحاد، بعد أن نشرت أكثر من تعليق بالصور خلال الساعات الماضية، إلى جانب فيديو مصور لها وهي تتحدث عن رغبتها في ذلك، حيث كتبت نصًا: “عارفة إن اتحاد الكرة تعبانين وبيبحثوا عن مدير كرة وأنا أوعدكم إن ما فيش أي خروج عن النص هيحصل في المنتخب زي اللي حصل في روسيا، أنا كنت قائدة منتخب الفولي بول ومش هتلاقوا حد أكفأ مني يمسك المنتخب المصري”.

ثم عادت سما بنشر صورة مرتدية البكيني على صفحتها لتكتب: “أول صوره تمهيدًا لتدريب المنتخب.. ماتقلقوش اللاعيبة في إيد أمينة.. أعدكم كأس أمم إفريقيا وكأس العالم مضمون ادعولي بس”.

ثم كتبت أيضًا قبل ساعات من ذهابها لمقر الاتحاد: “استنوا بأه مفاجأه على آخر النهار كده ماشي؟؟.. والله ماهسيبكوا إلا لما أشلكم.. أنا اللي بيسموها أم قلب ميت.. والله لابهركوا.. أنا محدش يتوقعني”.

ودائمًا ما تثير سما المصري الجدل في مصر سواء بآرائها، أو متابعتها المستمرة لمباريات كرة القدم، وطلبها الزواج من اللاعب المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي أثناء مباريات مصر في كأس العالم، إلى جانب نشرها للعديد من الصور الخاصة بها التي تثير الجدل بين الحين والآخر.