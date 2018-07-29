نادي الهلال السوداني يواصل التعثر في كأس الاتحاد الأفريقي

واصل نادي الهلال السوداني تعثره وغيابه عن الانتصارات، في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي “الكونفدرالية”، بعدما تعادل اليوم الأحد، مع مضيفه يونياو دي سونغو من الموزامبيق 1/1.

وتقدم يونياو دي سونغو بالهدف الأول، بعد 5 دقائق من صافرة البداية عبر ماريو سيماموندا.

لكن شرف الدين شيبوب، أدرك التعادل للهلال في الدقيقة 53، بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء.

وهذا التعادل الثالث على التوالي للهلال في البطولة، في حين خسر الجولة الافتتاحية 0/1 أمام نهضة بركان المغربي.

وكان الهلال قد تعادل 2/2 مع يونياو دي سونغو في الجولة الماضية، ليصبح رصيد الهلال 3 نقاط فقط من 4 مباريات.

ويتصدر نهضة بركان ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، مقابل 5 للمصري البورسعيدي و3 للهلال، في حين يتذيل يونياو دو سونغو ترتيب المجموعة بنقطتين فقط.

كأس الإتحاد الأفريقي | يونياو الموزمبيقي 1 × 0 الهلال السوداني | هدف يونياو الأول HD pic.twitter.com/JJGLXglbDP — صقر | S8R ▶ (@OM9_SR3_) ٢٩ يوليو ٢٠١٨