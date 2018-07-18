أهلي طرابلس الليبي يطلب رسميًا ضم أحمد الشيخ مهاجم النادي الأهلي المصري

تلقى أحمد الشيخ لاعب وسط النادي الأهلي المصري عرضًا للانتقال للدوري الليبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا، بعد أن استقر على الرحيل من القلعة الحمراء.

وتلقى النادي الأهلي عرضًا من نادي أهلي طرابلس؛ لضم أحمد الشيخ على سبيل الإعارة لمدة عام مقابل 250 ألف دولار للنادي واللاعب.

وقررت لجنة الكرة بالأهلي رفع العرض المقدم للاعب إلى باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، من أجل استطلاع رأيه حول رحيل اللاعب خلال الفترة الحالية.

ويتمسك الشيخ بالرحيل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية؛ بسبب رفض الجهاز الفني قيده في القائمة الأفريقية للفريق، مما يضعف حظوظه في المشاركة بالتشكيل الأساسي للفريق الموسم المقبل.

يذكر أن إيهاب جلال المدير الفني السابق للزمالك والمقاصة يقود حاليًا أهلي طرابلس فنيًا، وطلب التعاقد مع أحمد الشيخ؛ لتدعيم خط وسط الفريق.