موعد مباراة الأهلي وتاونشيب.. والتشكيل المتوقع

يستضيف النادي الأهلي المصري، فريق تاونشيب البوتسواني، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتعد هذه المباراة الرسمية الأولى التي سيخوضها فريق الأهلي تحت قيادة المدرب الفرنسي باتريس كاتيرون، إذ يترقب عشاق النادي الأهلي، مباراة فريقهم المصرية وشكل الفريق في الظهور الأول للمدرب الفرنسي.

وكان النادي الأهلي قد انفصل عن مدربه السابق حسام البدري، عقب الخسارة من كمبالا سيتي الأوغندي بهدفين نظيفين.

وبدأ الأهلي دوري المجموعات بالتعادل السلبي أمام الترجي التونسي، ثم الخسارة أمام فريق كمبالا سيتي الأوغندي بهدفين دون رد.

وستقام المباراة اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة،العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على استاد برج العرب، بمدينة الإسكندرية بحضور 10 آلاف مشجع.

وتذاع المباراة على قناة bein sports HD 3 بتعليق علي محمد علي.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي..

محمد الشناوي

أحمد فتحي، سعد سمير، ساليف كويبالي (أيمن أشرف)، علي معلول

حسام عاشور، عمرو السولية

وليد سليمان، جونيور أجايي، مؤمن زكريا

وليد أزارو