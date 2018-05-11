مرتضى منصور مهاجمًا رئيس نادي سموحة” لو انت راجل ابعت خطاب انسحاب رسمي (فيديو)

شنّ مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك هجومًا حادًا على المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بعد أن أعلن الأخير انسحاب ناديه من المباراة النهائية في كأس مصر، والمقرر لها الثلاثاء المقبل أمام الزمالك.

ووصف مرتضى في مقطع فيديو بثه الموقع الرسمي لناديه، الجمعة، انسحاب فرج عامر لمطالبته بإسناد المباراة لطاقم حكم أجنبي بأنه “إرهاب للحكام”، مستكملًا أن نادي سموحة هزم الزمالك 3مرات من قبل بحكام مصريين.

وطالب مرتضى رئيس نادي سموحة، الذي يرأس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان المصري بالهدوء والعقلانية، قائلًا: “عيب يا فرج، أنت عندك 80 سنة، ومينفعش تتصرف تصرفات صبيانية، ولو أنت راجل، بقول لو أنت راجل ابعت خطاب رسمي بانسحابك لاتحاد الكرة، إنما الجو ده مينفعش”.

واستكمل رئيس الزمالك تصريحاته: “الزمالك ليس طرفًا فيما يحدث، الزمالك نادٍ كبير أكبر منك ومن سموحة يا فرج، سموحة نادٍ اجتماعي كبير، لكن في الرياضة لأ، وألا تقريبًا أنت ملقتش جن على مقاس الماتش”.

يذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبوريدة، قد قرر عقد اجتماع طارئ غدًا، السبت، لبحث تداعيات الأزمة الحالية بين الاتحاد ونادي سموحة، بسبب هوية حكام المباراة النهائية، بعد تمسك سموحة بإحضار حكم أجنبي لإدارة المباراة، إلا أن الاتحاد أعلن عن إسناد المباراة لطاقم تحكيم مصري.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك نظيره سموحة يوم الثلاثاء المقبل، في نهائي كأس مصر، على استاد برج العرب بالإسكندرية.