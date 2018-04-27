مباراة الأهلي والزمالك.. كيف استغل خالد جلال المانشيت الجنسي في إسقاط القلعة الحمراء؟ (صورة)

حسم فريق الزمالك الفوز على حساب الأهلي 2/1 الخميس، في الجولة الأخيرة والـ34 للدوري المصري لكرة القدم، بعد أن غابت الانتصارات البيضاء على الأهلي في الدوري منذ مايو 2007.

وكشف خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك عن استغلاله المانشيت الصحفي لمجلة النادي الأهلي، الذي أثار جدلًا واسعًا في تحفيز لاعبيه للفوز على الفريق الأحمر.

وعنونت مجلة الأهلي قبل المباراة: “أهلًا بالزمالك مساء الخميس” وهو ما يشهد إيحاءات جنسية ما فجّر ثورة غضب عارمة من جانب جماهير الفريق الأبيض، وقد كتبت أن الحكم محمد الحنفي هو الحكم الملاكي للزمالك.

وأبدى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أسفه في بيان رسمي عن هذه السقطة، مؤكدًا أنه يكن كل احترام وتقدير للمنظومة الرياضية في مصر.

وأكد جلال في تصريحات صحفية بعد المباراة أن هذا العنوان استفز مشاعر لاعبي الزمالك وأسهم في تحقيق الفوز، موضحًا أنه قام بتصوير هذا العنوان ووضعها في كافة أرجاء غرف خلع ملابس الفريق الأبيض.

وأكد أيمن عبدالعزيز المدرب المساعد للزمالك في تصريحات تلفزيونية، أن هذا المانشيت أسهم في استفزاز لاعبي الفريق الأبيض وتحقيق الفوز على الأهلي والظهور بهذه الروح القتالية.

وطالب رضا عبدالعال، لاعب الأهلي والزمالك الأسبق، في تصريحات تليفزيونية إدارة الأهلي بإعادة المبادئ والإطاحة برئيس تحرير مجلة الأهلي إبراهيم المنيسي بعد هذا العنوان المخيب.