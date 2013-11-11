اقتراح بـ"إحياء" الدوري الميت

تقدم محمود الشامي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بإقتراح لإستئناف مسابقة الدوري المصري موسم 2012/2013.

وكان اتحاد الكرة المصري قد ألغى دوري 2012/2013 قبل إنطلاق مباريات الدورة الرباعية الفاصلة بسبب إندلاع ثورة 30 حزيران/يونيو.

وطالب الشامي خلال إجتماع اتحاد الكرة بإستئناف المسابقة خاصة أن ما تبقى بها من مباريات يقل كثيرا عما لعب في مسابقة كأس مصر التي تم إستئنافها وإنتهت بتتويج الزمالك.

وأكدت مصادر في اتحاد الكرة أن مسؤولو الجبلاية سيستطلعون رأي وزارة الداخلية في الأمر، خلال مخاطاباتهم التي ستحدد موقف الدوري الجديد هو الآخر المقرر له منتصف الشهر الجاري.

يذكر أن الدورة الرباعية لتحديد بطل مسابقة موسم 2012/2013 كانت تضم أندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي وإنبي.