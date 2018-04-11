عبدالله السعيد يعلن انتهاء مشواره مع النادي الأهلي المصري بهذه الكلمات

أصدر عبدالله السعيد لاعب كوبيو بالوسيرا الفنلندي ومنتخب مصر الأول بيانًا مقتضبًا وجه به رسالة إلى النادي الأهلي وجماهيره، متمنيًا تأهل الفريق لمنافسات كأس العالم للأندية 2018 في أبوظبي.

وكتب السعيد من خلال حسابه الرسمي على “تويتر”: “أشكر النادي الأهلـي والجهاز الفني واللاعبين على الفترة اللي قضيتها داخل جدران النادي”.

بشكر النادي الاهلي و الجهاز الفني و اللاعبين على الفترة اللى قضيتها داخل جدران النادى، بتمنى للفريق التوفيق والنجاح فى الفترة القادمه بالفوز ببطولة افريقيا و الصعود لكاس العالم للانديه.

#1 pic.twitter.com/SFJPU2gyh4 — Abdalla El Said (@elsaid) April 11, 2018

وتابع: “أتمنى للفريق التوفيق والنجاح في الفترة القادمة، بالانتصار ببطولة أفريقيا والصعود لكأس العالم للأندية”.

واختتم: “أحب أن أشكر الجمهور الذي ساندني وكل من انتقدني في الفترة الماضية، وأتمنى من الله أن يوفقني في الخطوة القادمة، وأكون عند حسن ظن الجمهور المصري العظيم”.

وأعلن السعيد بذلك نهاية مشواره ـ على ما يبدو ـ مع الأهلي المصري، إذ سيعود من ناديه الفنلندي إلى الأهلي السعودي بعد نهاية كأس العالم روسيا 2018.

وكان السعيد قد خرج من القلعة الحمراء معارًا لمدة شهرين لكوبيو بالوسيرا الفنلندي، على خلفية أزمته الأخيرة، بخـصـوص توقيعه للزمالك وتمديد تعاقده مع القلعة الحمراء، ورفض الإدارة إشراكه في المباريات وعرضه للبيع أو الإعارة.

و احب اشكر الجمهور الذى ساندنى و كل من انتقدنى في الفترة اللي فاتت و بتمنى من ربنا أن يوفقني في الخطوة القادمة، و أكون عند حسن ظن الجمهور المصري العظيم

#2 pic.twitter.com/rnmNjcf8IB — Abdalla El Said (@elsaid) April 11, 2018

من جانب آخر ينتظر أحمد توفيق لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وصول العرض الرسمي من نادي الاتفاق السعودي للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد اللاعب مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويسعى مجلس إدارة القلعة البيضاء إلى تجديد عقده، إلا أن اللاعب يفكر بجدية في الرحيل عن النادي الأبيض، في ظل عدم مشاركته في المباريات.