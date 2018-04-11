الموقع الرسمي لنادي الزمالك يكشف عن 3 “رسائل نصية” بعثها مرتضى منصور على هاتف شوبير

طلب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الرد علي ما وصفه الموقع الرسمي للنادي الأبيض بـ”الأكاذيب” التي تناولها الإعلامي أحمد شوبير في برنامج ” الكرة مع شوبير ” الذى يذاع على قناة ” صدى البلد ”، لتوضيح الحقائق كاملة أمام الرأي العام، والرد على كل ما ردده مقدم البرنامج حول القلعة البيضاء.

كان شوبير قال على الهواء عبر برنامجه، إن مرتضى منصور أرسل له بضع رسائل على هاتفه الشخصي.

وقال الموقع الرسمي لنادي الزمالك، إن رئيس النادي حريص على استعمال حقه الطبيعي في الرد، مشيرًا إلى أن شوبير لم يمنحه حقه بالرد.

وكشف الموقع الرسمي لنادي الزمالك عن محتوى الرسائل التي بعثها مرتضى منصور لشوبير على هاتفه الشخصي .

الرسالة الأولى “أحمد شوبير لي حق الرد على كل الأكاذيب التي تروجها الآن للتشهير ومجاملة وزير الشباب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك”.

” الرسالة الثانية ” أحمد شوبير ما فعلته في برنامجك جريمة تأثير على تحقيقات في النيابة العامة المعاقب عليها بالحبس طبقًا للمادة 187 عقوبات، افعل ما تشاء بس البرنامج ولا القناة المحترمة عزبة تملكها تشوه فيها من تشاء بأكاذيب ولو أنت إعلامي محايد زي ما بتدعي تتصل بي للرد علي ما اذعته من اكاذيب مجاملة للسيد وزير الشباب. وهذه الرسالة ارسلتها للمحترم محمد ابو العينيين والأستاذ عمرو الخياط وانتظرني في مؤتمري الصحفي يوم الاثنين ان شاء وهاعرف آخذ حقي منك ”.

الرسالة الثالثة ” انت واضح انك لا تتعظ من الماضي الاليم اللي سودتلك فيه الشاشة وقعدتك في بيتك سته أشهر كله بالقانون ورحمة أمي الغالية لخليك تندم علي الْيَوْمَ اللي اتولدت فيه بالقانون البلد دي بلد محترمة واكذب كما تشاء وارفض مداخلاتي علشان انت عارف انك كذاب وكل اللي بتروجه من اسيادك مرجان احمد مرجان وتابعة العربجي وانت فاكر كده بتجامل وزير الشباب والله انت في غيبوبة وهارد علي كل اكاذيبك بالقانون”.

مباراة الزمالك والاتحاد

إلى ذلك، أعلن ايهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة فريقه لخوض مباراة الاتحاد السكندري، غدًا الخميس بالدوري، ضمن مواجهات الجولة الـ 31 ، والتي ستقام على ستاد القاهرة الدولي.

وضمت قائمة الفريق لمواجهة زعيم الثغر 21 لاعبًا هم : أحمد الشناوى _ محمود عبد الرحيم ” جنش ” في حراسة المرمى

محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدى الونش – معروف يوسف – حمدى النقاز – احمد فتوح خط الدفاع

محمود عبد العاطى ” دونغا ” – طارق حامد – محمود عبد العزيز – احمد مدبولي – احمد داودا – عماد فتحى – ايمن حفنى – محمد الشامى – عبد الله جمعه – محمد عنتر خط الوسط

اوباما – باسم مرسى – كاسونغو خط الهجوم

ويخوض الزمالك المران الأخير له اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي لإستاد القاهرة.