زينيت الروسي يطلب عبدالله السعيد حتى نهاية الموسم

استقر النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، على انتقال عبدالله السعيد لاعب وسط الفريق الكروي ومنتخب مصر الأول، إلى صفوف نادي زينيت الروسي خلال الأيام المقبلة، وحتى موعد انضمامه لمنتخب مصر لخوض منافسات كأس العالم.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة “إرم نيوز” إن عبدالله السعيد تلقى عرضًا من نادي زينيت الروسي للرحيل إلى صفوفه لمدة شهرين على سبيل الإعارة، على أن يبدأ بعدها رحلته مع أهلي جدة السعودي، بداية الموسم القادم.

وأضاف المصدر: “تدور المفاوضات الآن ويقودها تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للأهلي لإتمام إعارة السعيد الي النادي الروسي لنهاية الموسم، خاصة أن باب القيد لم يغلق في هذا الدوري، بعد أن استقر مسؤولو الأهلي على عدم الدفع باللاعب في المباريات القادمة، بعد توقيعه للزمالك وما ترتب عليه من قرار عرضه للبيع أو الإعارة خارجيًا”.

ومن جانب آخر ينتظر حسام البدري المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، عودة محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة من دبي، من أجل مطالبته بضرورة حسم ملف تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ويتلقى البدري عروضًا أسبوعية من أندية خليجية، ولكنه طلب مهلة، انتظارًا لحسم عرض الأهلي الذي تسربت أنباء عن وصوله إلى 750 ألف جنيه شهريًا.

وتواصل البدري هاتفيًا مع الخطيب خلال الساعات الماضية للاطمئنان على سلامته، وذلك قبل خضوعه لجراحة في العمود الفقري.

وفي سياق آخر، قالت تقارير صحفية إن النيجيرى جونيور أجاي لاعب الأهلي طلب رفع راتبه السنوي إلى مليون و200 ألف دولار، من أجل البقاء في القلعة الحمراء وعدم الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن اللاعب تلقى عدة عروض مُغرية خلال الفترة الماضية، وصلت لما يقرب من مليون و500 ألف دولار في الموسم الواحد.

وأضافت التقارير أن أجاي أبدى ترحيبه بفكرة البقاء مع الأهلي وعدم الرحيل الصيف المقبل، لكن بشرط تقديره ماليًا ورفع عقده الحالي مع الفريق من مليون إلى مليون و200 ألف دولار أي ما يقرب من 25 مليون جنيه في الموسم.

ويدرس مسؤولو القلعة الحمراء عرض اللاعب النيجيري للبت فيه خلال الفترة المقبلة، خاصة أن حسام البدري يرغب في الإبقاء عليه لحاجة الفريق لجهوده.